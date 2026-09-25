Ποτέ δεν έχει υπάρξει ένα όπλο τόσο ισχυρό όσο ο συνδυασμός ανθρώπων με αρρωστημένη πρόθεση να χρησιμοποιήσουν τα τελευταία εργαλεία της AI» είπε ο Γκέιτς στη συνέντευξή του.

Σε μια αρκετά δυσοίωνη προειδοποίηση προέβη ο Μπιλ Γκέιτς με αφορμή τις συζητήσεις που γίνονται γύρω από το όρια που θα πρέπει να έχει η Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ο Μπιλ Γκέιτς μίλησε για αυτό σε συνέντευξή του στο «Meet the Press» του NBC, που θα προβληθεί το Σαββατοκύριακο, αναφέροντας πως ο ίδιος μπορεί να δει ένα μέλλον όπου η ΑΙ αφανίζει την ανθρωπότητα.

Αυτό έχει βαρύνουσα σημασία καθώς ο Γκέιτς, ένας από τους κορυφαίους αισιόδοξους στον τομέα της τεχνολογίας, έχει σημάνει επανειλημμένα τον κώδωνα του κινδύνου για την ΑΙ.

«Η ΑΙ είναι σίγουρα αρκετά ισχυρή για να οδηγήσει σε γεγονότα, που ξέρετε, μπορούν να προκαλέσουν 1 δισ. θανάτους» αναμένεται να πει στην στην εκπομπή σύμφωνα με το τρέιλερ που κυκλοφόρησε.

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«Αν και είναι αρκετά δύσκολο για το 100%, ποτέ δεν έχει υπάρξει ένα όπλο τόσο ισχυρό όσο ο συνδυασμός ανθρώπων με αρρωστημένη πρόθεση για να χρησιμοποιήσουν τα τελευταία εργαλεία της AI» είπε ο Γκέιτς στη συνέντευξή του.

Τον Αύγουστο ο Μπιλ Γκέιτ δημοσιοποίησε στο blog του ένα μακροσκελές μανιφέστο για τα δεινά,που μπορεί να φέρει η χωρίς όρους χρήση του AI στην εργασία, την παιδεία, την εξέλιξη.

Όρισε την AI ως την τεχνολογία που θα έχει τις περισσότερες και μεγαλύτερες συνέπειες από οποιαδήποτε άλλη στην ανθρώπινη ιστορία. Στο κείμενό του ανέφερε πως η «AI είτε θα είναι ο μεγαλύτερος ισορροπιστής που έχει ανακαλυφθεί ποτέ, ή χειρότερη πηγή αδικίας».

«Με την παρούσα κατάσταση και ταχύτητα, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα για ένα αρνητικό αποτέλεσμα» είχε πει.

Ο Γκέιτς επισήμανε ακόμα στη συνέντευξή του πως δεν αρκεί οι εταιρείες να θέσουν όρια. Η κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμματα θα πρέπει να εργαστούν μαζί τώρα για να ανακαλύψουν τρόπους ώστε να μην βγει εκτός ελέγχου η ΑΙ, σημείωσε.