Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι προγραμματισμένη τα μεσάνυκτα της Παρασκευής (25/09).

Στο βήμα της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ που διεξάγεται στη Νέα Υόρκη αναμένεται να ανέβει τα μεσάνυκτα της Παρασκευής (25/09) ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα μιλήσει για τις Ελληνοτουρκικές σχέσεις, το Κυπριακό ζήτημα, αλλά και την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ο πρωθυπουργός θα υπογραμμίσει ότι ο διάλογος Ελλάδας–Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας. Θα επισημάνει ότι η Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασαας (UNCLOS) αποτελεί το μόνο θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της μοναδικής μακροχρόνιας διαφοράς μεταξύ των δύο χωρών, της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ και θα υπογραμμίσει ότι ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα ή με απειλές πολέμου για την άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο.

Παράλληλα, θα αναφερθεί με ιδιαίτερη έμφαση στο Κυπριακό, σημειώνοντας ότι 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή και τη συνεχιζόμενη κατοχή τμήματος της Κύπρου, το ζήτημα εξακολουθεί να αποτελεί δοκιμασία για την αξιοπιστία του ΟΗΕ και την εφαρμογή των ίδιων του των αποφάσεων. Θα εκφράσει τη στήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων με στόχο την επανένωση της Κύπρου.

Η Ελλάδα ως πυλώνας σταθερότητας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα παραλείψει να ανδείξει τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και γέφυρας μεταξύ Ευρώπης, Ανατολικής Μεσογείου και Μέσης Ανατολής, με έμφαση στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, την ενέργεια και τις νέες υποδομές διασυνδεσιμότητας. Παράλληλα, θα αναφερθεί στις εξελίξεις σε Γάζα, Λίβανο, Συρία, Λιβύη, Ουκρανία και Σουδάν.

Επιπλέον, θα παρουσιάσει την πορεία της ελληνικής οικονομίας και των μεταρρυθμίσεων ως παράδειγμα του πώς η οικονομική ανθεκτικότητα ενισχύει τη διεθνή θέση μιας χώρας. Θα αναφερθεί στην ανάπτυξη, τις επενδύσεις, τις δημοσιονομικές επιδόσεις, τη μείωση του δημόσιου χρέους και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους, συνδέοντας την οικονομική ισχύ με την άμυνα και την ασφάλεια.

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Τεχνητή Νοημοσύνη: Κίνδυνοι και ευθύνες

Μεγάλο μέρος της ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη περιλαμβάνει την Τεχνητή Νοημοσύνη, δίνοντας έμφαση στους κινδύνους που εγκυμονεί η ταχύτητα ανάπτυξής της, οι οποίοι δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με εθελοντική αυτορρύθμιση των ίδιων των εταιρειών. Θα θέσει στο επίκεντρο την ανάγκη για ισχυρό ρυθμιστικό πλαίσιο. Θα καλέσει ειδικά τις ΗΠΑ, όπου αναπτύσσονται τα κορυφαία μοντέλα ΑΙ, να αναλάβουν την ευθύνη που αναλογεί στην πρωτοπορία τους, επισημαίνοντας ότι η διεθνής συνεργασία —συμπεριλαμβανομένης της Κίνας— είναι αναγκαία για την αντιμετώπιση μιας πρόκλησης που αφορά ολόκληρη την ανθρωπότητα.

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