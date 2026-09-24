Βίντεο δείχνει πώς οι κτηνίατροι κατάφεραν να αφαίρεσουν το ένα από τα μπαλάκια που κατάπιες το φίδι.

Μια απίστευτη επιχείρηση διάσωσης χρειάστηκε να πραγματοποιήσουν κτηνίατροι στο Τέξας, όταν ένα φίδι κατάπιε τρία μπαλάκια του γκολφ και κινδύνευσε να πνιγεί. Σε βίντεο που δημοσίευσε το South Texas Avian & Exotic Hospital οι κτηνίατροι καταγράφονται να επιχειρούν με ιδιαίτερη προσοχή για την αφαίρεση των αντικειμένων από το στομάχι του ερπετού. Με προσεκτικές κινήσεις οι κτηνίατροι κατάφεραν να διαχειριστούν το φίδι και να αφαιρέσουν ένα από τα τρία μπαλάκια του γκολφ, ενώ το ερπετό βρισκόταν σε βαριά καταστολή. Μάλιστα η διαδικασία έχει καταγραφεί και σε βίντεο όπου πραγματικά καθηλώβει η προσπάθεια των κτηνιάτρων.

Δείτε το βίντεο

{https://x.com/Independent/status/2103112213284397204}