Δεν είναι η πρώτη φορά που εντοπίζεται φίδι στα Εξάρχεια.

Ένα φίδι που έκανε… βόλτες στα Εξάρχεια έφτασε στα χέρια των ανθρώπων της ΑΝΙΜΑ, ενώ δεν είναι η πρώτη φορά που εκπρόσωπος του είδος κάνει την εμφάνισή του στη συγκεκριμένη περιοχή.

Πρόκειται για ένα λιμνόφιδο, το οποίο έκανε βόλτες ανάμεσα σε γλάστρες στα Εξάρχεια την Τρίτη. Η Πυροσβεστική περισυνέλεξε το φίδι και τον παρέδωσε στην ΑΝΙΜΑ.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ένα φίδι εντοπίζεται στα Εξάρχεια, σημειώνει ο Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής. Συνήθως, πρόκειται για λαφιάτες ή σαΐτες, που συχνά ζουν σε ακάλυπτους και παλιά σπίτια, ενώ τρώνε ποντίκια, έντομα και νεοσσούς.

Σε ό,τι αφορά στην τύχη του λιμνόφιδου, η ΑΝΙΜΑ είναι σε επικοινωνία με την Ερπετολογική Εταιρεία, για το πού θα απελευθερωθεί.