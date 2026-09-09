Η GPO στην τηλεόραση του Star.

Το βράδυ της Τετάρτης παρουσιάζεται η πρώτη δημοσκόπηση μετά την παρουσία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και τα μέτρα που εξήγγειλε, ενώ απομένει η συνέντευξη Τύπου του Αλέξη Τσίπρα και η διήμερη παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη.

Πρόκειται για μέτρηση της GPO που θα παρουσιαστεί στην τηλεόραση του Star.

Τα αποτελέσματα δεν τα γνωρίζουμε.

Γνωρίζουμε όμως πως όσες έχουν γίνει μετρήσεις έως τώρα μετά το καλοκαίρι «βγάζουν» πως δεν υπάρχει ουσιαστική αλλαγή από όσα έδειχναν οι μετρήσεις πριν τις διακοπές. Ενώ οι προσδοκίες από τις εξαγγελίες του Μητσοτάκη το Σάββατο στη ΔΕΘ είναι περιορισμένες, η απογοήτευση σε αρκετά στρώματα του πληθυσμού μεγάλη και συνεπώς ούτε η ΝΔ αναμένει κάποια "έκρηξη δημοτικότητας".

Απομένει αν τηρείται η διαφορά ΕΛΑΣ-ΠΑΣΟΚ. Και εδώ δεν φαίνεται να υπάρχουν αξιόλογες μεταβολές.

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Το βράδυ θα δούμε τι δείχνει και η GPO του Αντώνη Παπαργύρη...

Β.Σκ.