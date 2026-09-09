Στους επαγωγικούς συλλογισμούς, η μεγαλύτερη δυσκολία δεν κρύβεται πάντοτε σε έναν περίπλοκο κανόνα, αλλά σε μια απάντηση που μοιάζει από την πρώτη στιγμή προφανής. Η οπτική ομοιότητα, η επανάληψη ενός σχήματος ή η φαινομενική συμμετρία μπορεί να οδηγήσουν τον υποψήφιο σε βιαστικό συμπέρασμα. Ωστόσο, η σωστή επιλογή δεν είναι εκείνη που απλώς «ταιριάζει στο μάτι», αλλά εκείνη που επιβεβαιώνεται από όλες τις μεταβολές της ακολουθίας.

Ο υποψήφιος πρέπει να αντιμετωπίζει την πρώτη απάντηση που του φαίνεται σωστή ως υπόθεση και όχι ως βεβαιότητα. Πριν την επιλέξει, χρειάζεται να παρακολουθήσει χωριστά κάθε στοιχείο, να ελέγξει όλες τις μεταβολές του και να βεβαιωθεί ότι ο κανόνας εφαρμόζεται χωρίς εξαίρεση σε ολόκληρη την ακολουθία. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται όταν ένα εμφανές μοτίβο συνυπάρχει με ένα δεύτερο, λιγότερο ορατό κανόνα.

Οι επιλογές που φαίνονται αμέσως σωστές είναι συχνά σχεδιασμένες ώστε να επιβεβαιώνουν έναν μόνο, εύκολα ορατό κανόνα και να παραβλέπουν έναν δεύτερο. Γι’ αυτό ο υποψήφιος δεν πρέπει απλώς να εντοπίζει τι ταιριάζει, αλλά και να ελέγχει τι αποκλείει κάθε απάντηση. Αν μια επιλογή εξηγεί μόνο τη θέση, αλλά όχι το γέμισμα, την περιστροφή ή τον αριθμό των στοιχείων, πρέπει να απορρίπτεται.

Στους επαγωγικούς συλλογισμούς δεν αρκεί η απάντηση να μοιάζει σωστή, πρέπει να είναι η μοναδική που επιβεβαιώνει όλους τους κανόνες.

Παράδειγμα 1ο

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Ποιο σχήμα Α έως Ε αντικαθιστά το ερωτηματικό;

Η προφανής απάντηση είναι η επιλογή Ε.

Το μοτίβο που κρύβεται πίσω από την απάντηση: Στο συγκεκριμένο ερώτημα επαγωγικού συλλογισμού λειτουργούν παράλληλα δύο μοτίβα μετακίνησης τα οποία εναλλάσσονται μεταξύ των δύο στοιχείων που βρίσκονται στο πλαίσιο. Κάθε πλαίσιο περιλαμβάνει ένα τετράγωνο (είτε γεμάτο είτε άδειο) και ένα κύκλο (είτε γεμάτο είτε άδειο). Κάθε στοιχείο (τετράγωνο ή κύκλος) όταν μετακινείται κατά τρία μισά βήματα αριστερόστροφα δεν αλλάζει γέμισμα, όταν όμως κινείται κατά 1 μισό βήμα τότε είτε γεμίζει είτε αδειάζει. Στο πρώτο πλαίσιο, το μαύρο τετράγωνο βρίσκεται στο πάνω μέρος στη μέση και μετακινείται κατά 3 μισά βήματα αριστερόστροφα στο δεύτερο πλαίσιο. Το ίδιο και ο κύκλος βρίσκεται στο πρώτο πλαίσιο κάτω στη μέση και μετακινείται κατά 1 μισό βήμα ενώ παράλληλα αλλάζει από άδειο σε γεμάτο. Στο τρίτο πλαίσιο είναι η σειρά του τετραγώνου να μετακινηθεί κατά 1 μισό βήμα αριστερόστροφα και να αλλάξει γέμισμα από γεμάτο σε άδειο ενώ ο κύκλος μετακινείται κατά 3 μισά βήματα. Συνεχίζοντας στο πλαίσιο που αναζητούμε, το τετράγωνο είναι η σειρά του να μετακινηθεί κατά 3 μισά βήματα δίχως να γεμίσει και βρίσκεται στην πάνω-δεξιά γωνία. Το ίδιο και ο κύκλος μετακινείται κατά 1 μισό βήμα αδειασμένος και βρίσκεται στη πάνω-αριστερή γωνία. Η μόνη απάντηση που συνδυάζει τα δύο μοτίβα ταυτόχρονα είναι η επιλογή Γ.

Παράδειγμα 2ο

Ποιο σχήμα Α έως Ε αντικαθιστά το ερωτηματικό;

Η προφανής απάντηση είναι η επιλογή Α.

Το μοτίβο που κρύβεται πίσω από την απάντηση: Η ακολουθία αυτή ακολουθεί μια μαθηματική ακολουθία που λέγεται «Φιμπονάτσι» όπου κάθε αριθμός είναι το άθροισμα των δύο προηγούμενων. Η ακολουθία ξεκινάει με τον αριθμό μηδέν (άδειο τετράγωνο) και ένα (μαύρο τετράγωνο), και κάθε επόμενο πλαίσιο είναι το άθροισμα των δύο προηγούμενων αριθμών. Στο δεύτερο πλαίσιο έχουμε το άθροισμα του μηδενός με το ένα, στο τρίτο πλαίσιο έχουμε την πρόσθεση των δύο πρώτων πλαισίων οπότε έχουμε δύο γεμάτα τετράγωνα, στο τέταρτο πλαίσιο έχουμε το άθροισμα του δεύτερου και του τρίτου πλαισίου και συνεπώς στο πλαίσιο που αναζητούμε θα έχουμε την πρόσθεση των γεμάτων τετραγώνων του τρίτου και τέταρτου πλαισίου οπότε η μόνη απάντηση είναι η επιλογή Ε.

Παράδειγμα 3ο

Ποιο σχήμα Α έως Ε αντικαθιστά το ερωτηματικό;

Η προφανής απάντηση είναι η επιλογή Γ.;

Το μοτίβο που κρύβεται πίσω από την απάντηση: Έχουμε το οποίο μετακινείται κατά ένα βήμα με τη φορά του ρολογιού και αλλάζει χρώμα σε κάθε πλαίσιο. Επομένως, στο πλαίσιο που αναζητούμε δείχνει δεξιά και είναι λευκό. Η μπίλια αλλάζει κι αυτή χρώμα ωστόσο αλλάζει σε κάθε δεύτερο πλαίσιο χρώμα. Επίσης, μετακινείται με τη φορά του ρολογιού και αυτή αλλά με αυξανόμενο βήμα, από το πρώτο σε δεύτερο πλαίσιο κατά 1, από το δεύτερο στο τρίτο πλαίσιο κατά 2, από το τρίτο στο τέταρτο πλαίσιο κατά 3 και από το τέταρτο στο πέμπτο πλαίσιο κατά 4. Η σωστή απάντηση που πληροί όλες τα παραπάνω κριτήρια είναι η επιλογή Β.