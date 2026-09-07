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Ξεκινούν οι εξετάσεις για τις προσλήψεις στα δικαστήρια όλης της χώρας.

Αντίστροφη μέτρηση για τις γραπτές εξετάσεις του πρώτου σταδίου του 33ου εισαγωγικού διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών (ΕΣΔΙ), καθώς ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες και το πρόγραμμα για τις εξετάσεις των υποψηφίων.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στη Θεσσαλονίκη, στις εγκαταστάσεις της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και, ανάλογα με την κατεύθυνση, σε χώρους του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου.

Κατεύθυνση Εισαγγελέων

Για την κατεύθυνση των Εισαγγελέων, οι γραπτές εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 12, 13, 15, 16 και 17 Σεπτεμβρίου 2026.

Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, 09:30: Αστικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο και Πολιτική Δικονομία

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, 17:30: Ξένη γλώσσα

Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, 09:30: Αστικό Δίκαιο και Πολιτική Δικονομία

Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, 09:30: Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία

Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, 17:30: Γενική Νομική Παιδεία

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Οι εξετάσεις στα γνωστικά αντικείμενα του δικαίου πραγματοποιούνται μέσω επεξεργασίας σχετικού δικογράφου και επίλυσης των ζητημάτων που τίθενται από την εξεταστική επιτροπή.

Κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης

Οι εξετάσεις για την κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης θα πραγματοποιηθούν στις 19, 20, 21, 22 και 23 Σεπτεμβρίου 2026, στη Θεσσαλονίκη.

Το πρόγραμμα:

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, 10:00: Διοικητικό Δίκαιο, Συνταγματικό Δίκαιο και Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, 10:00: Συνταγματικό Δημοσιονομικό Δίκαιο και ουσιαστικό και δικονομικό Δημοσιονομικό Δίκαιο

Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, 10:00: Δίκαιο διοικητικών διαφορών ουσίας

Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, 10:00: Γενική Νομική Παιδεία

Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, 10:00: Ξένη γλώσσα

Η διάρκεια των γραπτών εξετάσεων είναι τέσσερις ώρες, με εξαίρεση την εξέταση στην ξένη γλώσσα, η οποία διαρκεί τρεις ώρες.