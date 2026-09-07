Τι μπορεί να ρωτήσει η εξεταστική επιτροπή στον 6ο Εισαγωγικό Διαγωνισμό Δικαστικών Υπαλλήλων της ΕΣΔι; Σύντομες απαντήσεις και μικρά πρακτικά παραδείγματα για στοχευμένη προετοιμασία ενόψει της προφορικής δοκιμασίας τον Νοέμβριο του 2026.

Ο 6ος Εισαγωγικός Διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για τους δικαστικούς υπαλλήλους, περιλαμβάνει δύο διαδοχικά στάδια. Στο δεύτερο στάδιο συμμετέχουν οι επιτυχόντες των γραπτών εξετάσεων και εξετάζονται προφορικά στα ίδια γνωστικά αντικείμενα.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, η προφορική εξέταση θα διεξαχθεί στην Αθήνα από την 1η έως την 25η Νοεμβρίου 2026, ενώ η επίδοση των υποψηφίων σε αυτήν συμμετέχει με ποσοστό 25% στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού επιτυχίας.

Στα προφορικά δεν αρκεί ο υποψήφιος να αναγνωρίζει απλώς τη σωστή απάντηση. Χρειάζεται να ανακαλεί γρήγορα τη διάταξη, να απαντά με σαφήνεια και, όταν του τίθεται ένα σύντομο πρακτικό, να εφαρμόζει σωστά τον κανόνα.

Οι 40 ερωτήσεις που ακολουθούν επικεντρώνονται στα άρθρα 94-110 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων και καλύπτουν, μεταξύ άλλων, τα δικαιώματα των υπαλλήλων, τις αποδοχές, τις κανονικές, αναρρωτικές, γονικές και ειδικές άδειες, καθώς και το δικαίωμα επανόδου στην υπηρεσία.

Πότε αρχίζει η αξίωση του δικαστικού υπαλλήλου για μισθό;

Από την ανάληψη της υπηρεσίας.

Άρθρο 97 παρ. 2 ΚΔΥ. Πόση κανονική άδεια δικαιούται υπάλληλος με ένα έτος πραγματικής υπηρεσίας;

Είκοσι πέντε εργάσιμες ημέρες ανά ημερολογιακό έτος.

Άρθρο 101 παρ. 1 ΚΔΥ. Μπορεί ο δικαστικός υπάλληλος να εκφράζει πολιτικές πεποιθήσεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του;

Όχι. Δεν επιτρέπεται να τις εκδηλώνει ή να τις διαδίδει κατά την άσκηση των καθηκόντων του ή χρησιμοποιώντας την ιδιότητά του.

Άρθρο 94 παρ. 3 ΚΔΥ. Ποιος χορηγεί την κανονική άδεια στον δικαστικό υπάλληλο;

Ο προϊστάμενος της γραμματείας του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας.

Άρθρο 100 παρ. 3 σε συνδυασμό με άρθρο 101 ΚΔΥ. Πόσες ημέρες άδειας δικαιούται ο υπάλληλος για προληπτικό ιατρικό έλεγχο;

Μία ημέρα τον χρόνο με αποδοχές, με βεβαίωση θεράποντος ιατρού.

Άρθρο 107 παρ. 9 ΚΔΥ. Μπορεί ο δικαστικός υπάλληλος να απεργήσει;

Ναι, για την προστασία και προαγωγή των συμφερόντων του και σύμφωνα με τον νόμο.

Άρθρο 95 παρ. 3 ΚΔΥ. Πόσο διαρκεί η άδεια μητρότητας;

Δύο μήνες πριν και τρεις μήνες μετά τον τοκετό, με πλήρεις αποδοχές.

Άρθρο 103 παρ. 1 ΚΔΥ. Πόσες ημέρες άδειας χορηγούνται για γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης;

Πέντε εργάσιμες ημέρες με αποδοχές.

Άρθρο 107 παρ. 1 ΚΔΥ. Πόσες ημέρες μπορεί να απουσιάσει υπάλληλος κατά τις δικαστικές διακοπές;

Δέκα εργάσιμες ημέρες, με βάση τις ανάγκες της υπηρεσίας.

Άρθρο 102 ΚΔΥ. Ποια υπηρεσία μεριμνά για την ασφάλεια και την υγιεινή των χώρων εργασίας;

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Άρθρο 98 παρ. 2 ΚΔΥ. Πόσες ημέρες άδειας εξετάσεων μπορεί να λάβει δικαστικός υπάλληλος;

Έως είκοσι εργάσιμες ημέρες ανά ημερολογιακό έτος, με πλήρεις αποδοχές.

Άρθρο 105 παρ. 1 ΚΔΥ. Οι αποδοχές του δικαστικού υπαλλήλου προκαταβάλλονται ή καταβάλλονται μετά την εργασία;

Προκαταβάλλονται κάθε δεκαπενθήμερο.

Άρθρο 97 παρ. 3 ΚΔΥ. Πόσες ημέρες άδειας δικαιούται ο πατέρας για τη γέννηση τέκνου;

Δέκα εργάσιμες ημέρες.

Άρθρο 107 παρ. 1 ΚΔΥ. Πόσο μειώνεται το ωράριο γονέα με τέκνο έως δύο ετών;

Κατά δύο ώρες ημερησίως.

Άρθρο 104 παρ. 2 ΚΔΥ. Και αν το τέκνο είναι από δύο έως τεσσάρων ετών;

Το ωράριο μειώνεται κατά μία ώρα ημερησίως.

Άρθρο 104 παρ. 2 ΚΔΥ. Τι μπορεί να επιλέξει ο γονέας αντί του μειωμένου ωραρίου;

Εννέα μήνες άδεια ανατροφής με αποδοχές.

Άρθρο 104 παρ. 2 ΚΔΥ. Πόσες ημέρες αναρρωτικής άδειας μικρής διάρκειας δικαιούται ετησίως;

Έως οκτώ ημέρες, με γνωμάτευση θεράποντος ιατρού.

Άρθρο 106 παρ. 2 ΚΔΥ. Πόσες διακεκομμένες βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες μπορούν να δοθούν με υπεύθυνη δήλωση;

Δύο.

Άρθρο 106 παρ. 2 ΚΔΥ. Πόσο μπορεί να διαρκέσει συνεχόμενη αναρρωτική άδεια;

Δεν μπορεί να υπερβεί τους δώδεκα μήνες.

Άρθρο 106 παρ. 1 ΚΔΥ. Τι ισχύει για τα δυσίατα νοσήματα;

Η διάρκεια της αναρρωτικής άδειας είναι διπλάσια από τα συνήθη όρια.

Άρθρο 106 παρ. 3 ΚΔΥ. Υπάλληλος δεν ζήτησε την κανονική του άδεια. Μπορεί η υπηρεσία να μην του τη χορηγήσει;

Όχι. Η κανονική άδεια χορηγείται υποχρεωτικά μέσα στο ημερολογιακό έτος, ακόμη και αν δεν ζητηθεί.

Άρθρο 101 παρ. 4 ΚΔΥ. Η υπηρεσία ανακαλεί κανονική άδεια λόγω έκτακτων αναγκών. Τι γίνεται με τις ημέρες που χάθηκαν;

Χορηγούνται υποχρεωτικά το επόμενο έτος και έως τις 30 Ιουνίου.

Άρθρο 101 παρ. 5–6 ΚΔΥ. Υπάλληλος διορίστηκε πριν από πέντε μήνες. Δικαιούται κανονική άδεια;

Ναι. Μετά την πάροδο δύο μηνών δικαιούται δύο ημέρες για κάθε μήνα υπηρεσίας.

Άρθρο 101 παρ. 3 ΚΔΥ. Υπάλληλος έχει ποσοστό αναπηρίας 50%. Πόση πρόσθετη κανονική άδεια δικαιούται;

Έξι επιπλέον εργάσιμες ημέρες.

Άρθρο 101 παρ. 8 ΚΔΥ και άρθρο 8 παρ. 4 ν. 2643/1998. Υπάλληλος απουσίασε αδικαιολόγητα δύο ημέρες. Επηρεάζεται η κανονική του άδεια;

Ναι. Οι δύο ημέρες αφαιρούνται από την κανονική άδεια.

Άρθρο 101 παρ. 7 ΚΔΥ. Γονέας έχει παιδί στο δημοτικό. Πόσες ημέρες μπορεί να απουσιάσει για τη σχολική του επίδοση;

Έως τέσσερις ημέρες ανά σχολικό έτος.

Άρθρο 104 παρ. 8 ΚΔΥ. Αν το παιδί φοιτά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση; Πόσες ημέρες μπορεί να απουσιάσει για τη σχολική του επίδοση;

Έως τρεις ημέρες ανά σχολικό έτος.

Άρθρο 104 παρ. 8 ΚΔΥ. Μονογονέας ζητά άδεια επειδή ασθένησε το ανήλικο τέκνο του. Πόσες ημέρες δικαιούται;

Έως οκτώ εργάσιμες ημέρες τον χρόνο.

Άρθρο 104 παρ. 9 ΚΔΥ. Τρίτεκνος υπάλληλος ζητά άδεια λόγω ασθένειας τέκνου. Πόσες ημέρες δικαιούται;

Έως επτά εργάσιμες ημέρες τον χρόνο.

Άρθρο 104 παρ. 9 ΚΔΥ. Πολύτεκνος υπάλληλος ζητά την ίδια άδεια. Πόσες ημέρες δικαιούται;

Έως δέκα εργάσιμες ημέρες τον χρόνο.

Άρθρο 104 παρ. 9 ΚΔΥ. Και οι δύο γονείς είναι δικαστικοί υπάλληλοι. Μπορούν να λάβουν ταυτόχρονα άδεια ανατροφής;

Όχι. Καθορίζουν με κοινή δήλωση ποιος θα τη χρησιμοποιήσει ή τη χρησιμοποιούν διαδοχικά.

Άρθρο 104 παρ. 5 ΚΔΥ. Η μητέρα λαμβάνει διετή γονική άδεια χωρίς αποδοχές. Μπορεί ο πατέρας να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα μειωμένο ωράριο;

Όχι, όχι για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Άρθρο 104 παρ. 6 ΚΔΥ. Η πραγματική ημερομηνία τοκετού ήταν νωρίτερα από την πιθανολογούμενη. Χάνεται το υπόλοιπο της άδειας κύησης;

Όχι. Μεταφέρεται μετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλίζονται συνολικά πέντε μήνες άδειας.

Άρθρο 103 παρ. 2 ΚΔΥ. Υπάλληλος υιοθετεί παιδί επτά ετών. Δικαιούται τρίμηνη άδεια;

Όχι. Η τρίμηνη άδεια προβλέπεται όταν το τέκνο είναι έως έξι ετών.

Άρθρο 103 παρ. 5 ΚΔΥ. Υπάλληλος καλείται να συμμετάσχει σε δίκη που διαρκεί πέντε ημέρες. Περιορίζεται η άδεια στις τρεις;

Όχι. Αν το απαιτεί η φύση της δίκης, η άδεια μπορεί να υπερβεί τις τρεις ημέρες.

Άρθρο 107 παρ. 2 ΚΔΥ. Υπάλληλος συμμετέχει σε οργανωμένη αιμοδοσία. Τι άδεια δικαιούται;

Δύο ημέρες με πλήρεις αποδοχές, για έως έξι αιμοληψίες ή παροχές αιμοπεταλίων τον χρόνο.

Άρθρο 107 παρ. 8 ΚΔΥ. Υπάλληλος δεν εργάστηκε από υπαιτιότητά του. Οφείλεται μισθός;

Όχι. Διατάσσεται περικοπή με αιτιολογημένη πράξη, αφού προηγηθεί ακρόασή του.

Άρθρο 97 παρ. 7 ΚΔΥ. Σε πόσες ημέρες προσβάλλεται η πράξη περικοπής μισθού;

Μέσα σε δέκα ημέρες από την κοινοποίησή της, ενώπιον του υπηρεσιακού συμβουλίου.

Άρθρο 97 παρ. 7 ΚΔΥ. Η προσφυγή κατά της περικοπής μισθού έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα;

Ναι. Ανασταλτικό αποτέλεσμα έχουν τόσο η προθεσμία όσο και η άσκηση της προσφυγής.

Άρθρο 97 παρ. 7 ΚΔΥ. Υπάλληλος πήρε άδεια χωρίς αποδοχές για θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν επέστρεψε δύο μήνες μετά τη λήξη της. Τι συνέπεια έχει;

Θεωρείται ότι παραιτήθηκε. Η παραίτηση ανατρέχει στην ημερομηνία λήξης της άδειας.

Άρθρο 109 παρ. 4 ΚΔΥ.

Καλή μελέτη!