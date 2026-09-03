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Λίγο πριν από τις προφορικές εξετάσεις του 6ου Διαγωνισμού ΕΣΔι δικαστικών υπαλλήλων, παρουσιάζουμε σήμερα 30 σύντομες ερωτήσεις και απαντήσεις από τα άρθρα 1-22 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων, για στοχευμένη επανάληψη και αποτελεσματικότερη προετοιμασία των υποψηφίων.

Η προφορική εξέταση δεν απαιτεί μόνο γνώση της εξεταστέας ύλης, αλλά και την ικανότητα του υποψηφίου να ανακαλεί γρήγορα τις κρίσιμες διατάξεις και να διατυπώνει σύντομες, σαφείς και νομικά ακριβείς απαντήσεις. Ενόψει των προφορικών εξετάσεων του 6ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού της ΕΣΔι, που αναμένονται τον Νοέμβριο του 2026, συγκεντρώσαμε 30 ενδεικτικές ερωτήσεις από τα άρθρα 1-22, του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων.

Οι ερωτήσεις καλύπτουν βασικά ζητήματα διορισμού, προσόντων, κωλυμάτων, ορκωμοσίας, βαθμολογικής κατάταξης και υπηρεσιακής κατάστασης και μπορούν να αξιοποιηθούν ως ένα σύντομο τεστ επανάληψης πριν την εξέταση.

1. Ποια είναι η αφετηρία υπολογισμού του χρόνου υπηρεσίας των δικαστικών υπαλλήλων;

Απάντηση: Η ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ της περίληψης της πράξης διορισμού.

Άρθρο 15 παρ. 4 ΚΔΥ

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2. Ποιο όργανο εκδίδει την πράξη διορισμού του δικαστικού υπαλλήλου;

Απάντηση: Το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Άρθρο 12 παρ. 1 ΚΔΥ

3. Πότε πρέπει να συντρέχουν τα προσόντα και να μη συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού;

Απάντηση: Τόσο κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων όσο και κατά τον χρόνο του διορισμού.

Άρθρο 10 ΚΔΥ

4. Ποια εγκλήματα, αν οδηγήσουν σε αμετάκλητη καταδίκη, αποτελούν απόλυτο κώλυμα διορισμού;

Απάντηση: Οποιοδήποτε κακούργημα και επιπλέον ρητά αναφερόμενα πλημμελήματα όπως κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, δωροδοκία.

Άρθρο 7 παρ. 1 περ. α’ ΚΔΥ

5. Ποια είναι η αποκλειστική προθεσμία για αίτηση αναδιορισμού λόγω αναπηρίας μετά την απόλυση;

Απάντηση: Πέντε (5) έτη από την απόλυση.

Άρθρο 17 παρ. 1 ΚΔΥ

6. Πότε καταρτίζεται η υπαλληλική σχέση;

Απάντηση: Με τον διορισμό και την αποδοχή του ενώ η αποδοχή δηλώνεται με την ορκωμοσία.

Άρθρο 14 παρ. 1-2 ΚΔΥ

7. Ποιο είναι το κώλυμα διορισμού που συνδέεται με προηγούμενη απόλυση από θέση του Δημοσίου;

Απάντηση: Απόλυση λόγω πειθαρχικής ποινής οριστικής παύσης ή καταγγελίας σύμβασης για σπουδαίο λόγο υπαιτιότητάς του.

Άρθρο 9 ΚΔΥ

8. Ποιο επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας απαιτείται για τους κλάδους ΠΕ και ΤΕ;

Απάντηση: Πολύ καλή γνώση μίας εκ των τεσσάρων προβλεπόμενων γλωσσών.

Άρθρο 22 παρ. 7 ΚΔΥ

9. Ποιος είναι ο εισαγωγικός βαθμός για κάτοχο διδακτορικού διπλώματος;

Απάντηση: Ο βαθμός Β'.

Άρθρο 20 παρ. 3 ΚΔΥ

10. Ποιο είναι το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού για τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ;

Απάντηση: Το εικοστό πρώτο (21ο) έτος.

Άρθρο 4 παρ. 1 ΚΔΥ

11. Ποιος όρκος δίνεται από τον δικαστικό υπάλληλο κατά την ανάληψη υπηρεσίας;

Απάντηση: Πίστη στην πατρίδα, υπακοή στο Σύνταγμα και τους νόμους.

Άρθρο 15 παρ. 2 ΚΔΥ

12. Σε πόσους τομείς κατατάσσονται οι δικαστικοί υπάλληλοι;

Απάντηση: Σε πέντε (5) τομείς.

Άρθρο 18 ΚΔΥ

13. Ποιο κατώτατο όριο ηλικίας ισχύει για την κατηγορία ΥΕ;

Απάντηση: Το εικοστό (20ό) έτος.

Άρθρο 4 παρ. 1 ΚΔΥ

14. Ποιο τυπικό προσόν απαιτείται πρόσθετα για διορισμό σε κλάδους ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ όσον αφορά ηλεκτρονικούς υπολογιστές;

Απάντηση: Γνώση χειρισμού Η/Υ σε επεξεργασία κειμένων, υπολογιστικά φύλλα και υπηρεσίες διαδικτύου.

Άρθρο 22 παρ. 6 ΚΔΥ

15. Σε πόσους συνολικά βαθμούς κατατάσσονται οι θέσεις των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ;

Απάντηση: Σε πέντε (5) βαθμούς: Α', Β', Γ', Δ', Ε'.

Άρθρο 20 παρ. 1 ΚΔΥ

16. Ποιος είναι ο σκοπός του Κώδικα ως προς τη θέση των δικαστικών υπαλλήλων;

Απάντηση: Η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός της κατάστασής τους, ώστε να διασφαλίζεται αξιοπρεπής, ορθολογική και δημιουργική εργασία.

Άρθρο 1 ΚΔΥ

17. Πόσα έτη διαρκεί τουλάχιστον η παραμονή στον εισαγωγικό βαθμό;

Απάντηση: Τουλάχιστον δύο (2) έτη.

Άρθρο 20 παρ. 3 ΚΔΥ

18. Πόσα έτη ευδόκιμης υπηρεσίας απαιτούνται τουλάχιστον για τον αναδιορισμό λόγω αναπηρίας;

Απάντηση: Τουλάχιστον τριετή ευδόκιμη υπηρεσία.

Άρθρο 17 παρ. 1 περ. β’ ΚΔΥ

19. Ποιες γνωματεύσεις απαιτούνται για την πιστοποίηση της υγείας υποψηφίου δικαστικού υπαλλήλου;

Απάντηση: Παθολόγου ή γενικού ιατρού και ψυχιάτρου.

Άρθρο 6 παρ. 2 ΚΔΥ

20. Ποιο επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας απαιτείται για τους κλάδους ΔΕ;

Απάντηση: Καλή γνώση μίας εκ των αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής ή ιταλικής.

Άρθρο 22 παρ. 7 ΚΔΥ

21. Τι θεωρείται η μη εμπρόθεσμη προσέλευση για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας;

Απάντηση: Μη αποδοχή του διορισμού.

Άρθρο 13 παρ. 4 ΚΔΥ

22. Ποιο πρόσθετο τυπικό προσόν διορισμού απαιτείται για τον κλάδο ΠΕ Δημοσιονομικού Ελέγχου-Διοικητικής Υποστήριξης;

Απάντηση: Πτυχίο νομικών, πολιτικών, οικονομικών-λογιστικών, χρηματοοικονομικών, στατιστικών επιστημών, δημόσιας διοίκησης ή διοίκησης επιχειρήσεων.

Άρθρο 22 παρ. 11 ΚΔΥ

23. Ποιος είναι ο ανώτερος βαθμός για την κατηγορία ΥΕ;

Απάντηση: Ο βαθμός Β'.

Άρθρο 20 παρ. 2 ΚΔΥ

24. Σε πόσα έτη παραγράφεται το δικαίωμα ανάκλησης παράνομης πράξης διορισμού;

Απάντηση: Σε διετία από τη δημοσίευση της περίληψής της.

Άρθρο 16 παρ. 2 ΚΔΥ

25. Πότε ανακαλείται υποχρεωτικά η πράξη διορισμού;

Απάντηση: Όταν ο διορισθείς δεν αποδέχτηκε τον διορισμό ρητώς ή σιωπηρώς.

Άρθρο 16 παρ. 1 ΚΔΥ

26. Ποιος βαθμός είναι εισαγωγικός για τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ;

Απάντηση: Ο βαθμός Δ'.

Άρθρο 20 παρ. 3 ΚΔΥ

27. Ποιο κώλυμα διορισμού συνδέεται με τη δικαστική συμπαράσταση;

Απάντηση: Δεν διορίζεται όποιος τελεί υπό πλήρη ή μερική στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση.

Άρθρο 8 ΚΔΥ

28. Ποιοι θεωρούνται δικαστικοί υπάλληλοι;

Απάντηση: Οι μόνιμοι υπάλληλοι ΣτΕ, πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, εισαγγελιών, Ελεγκτικού Συνεδρίου, Γενικών Επιτροπειών και τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.

Άρθρο 2 παρ. 2 ΚΔΥ

29. Ποιες είναι οι τέσσερις κατηγορίες θέσεων δικαστικών υπαλλήλων;

Απάντηση: ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ.

Άρθρο 19 ΚΔΥ

30. Πόσες ημέρες έχει ο διοριζόμενος για να κοινοποιηθεί σε αυτόν η πράξη διορισμού από τη δημοσίευσή της στο ΦΕΚ;

Απάντηση: Το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών.

Άρθρο 13 παρ. 1 ΚΔΥ