Μικρή ανάπαυλα θα κάνει ο καιρός και από την Παρασκευή και μετά θα μυρίσει και πάλι καλοκαίρι, σύμφωνα με τον Τάσο Αρνιακό.

Το φθινόπωρο μας χτύπησε την πόρτα αλλά όχι για πολύ, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου του Action 24, Τάσο Αρνιακό.

Από το Σάββατο και την Κυριακή και μετά το καλοκαίρι επιστρέφει και τη Δευτέρα θα έχουμε 37άρια και στη Θεσσαλία και τις γνωστές πεδινές περιοχές θα έχουμε 38άρια και 39άρια.

Ο καιρός θα είναι σήμερα επιβαρυμένος στα ηπειρωτικά με βροχές και καταιγίδες ισχυρές, οι οποίες θα επηρεάσουν και τη Θεσσαλία και την Ήπειρο και τη Στερεά Ελλάδα αλλά και την Πελοπόννησο. Ενδεχομένως τα φαινόμενα να συνοδεύονται από επικίνδυνες χαλαζοπτώσεις αλλά και κεραυνούς.

Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς στην αρχή στο Ιόνιο ενώ μετά θα δυναμώσουν, φθάνοντας τα 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο, φέρνοντας μαζί τους δροσιά.

Η θερμοκρασία αργά το μεσημέρι θα φτάσει στα βόρεια τμήματα της χώρας τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου, στα κεντρικά τους 34-35, 36 στα δυτικά και στα νησιά 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

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Ο καιρός σήμερα σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική σήμερα, περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια του νομού, όπου δεν αποκλείεται να βρέξει για λίγο αλλά στα βουνά. Οι άνεμοι τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία έως και 35 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, κεραυνοπτώσεις και χαλαζοπτώσεις, κυρίως στη Χαλκιδική. Οι άνεμοι ασθενείς ενώ η θερμοκρασία θα φθάσει αργά το μεσημέρι τους 33 βαθμούς Κελσίου.

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