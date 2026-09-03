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Σε αρκετά σημεία, το οδόστρωμα μετατράπηκε σε ποτάμι, δυσχεραίνοντας σημαντικά την κίνηση των οχημάτων.

Ισχυρό μπουρίνι έπληξε τη Θεσσαλονίκη το βράδυ, προκαλώντας έντονα προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων και πλημμυρικά φαινόμενα σε αρκετές περιοχές της πόλης.

Η κακοκαιρία ξεκίνησε περίπου στις 21:30 και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα επεκτάθηκε σε μεγάλο μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος, από τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό έως την Καλαμαριά.

Σοβαρά προβλήματα στους δρόμους

Η έντονη βροχόπτωση, σε συνδυασμό με τους ισχυρούς κεραυνούς και τη μεγάλη συσσώρευση υδάτων, δημιούργησε σοβαρά προβλήματα στους δρόμους. Σε αρκετά σημεία, το οδόστρωμα μετατράπηκε σε ποτάμι, δυσχεραίνοντας σημαντικά την κίνηση των οχημάτων.

Ιδιαίτερα προβλήματα καταγράφηκαν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου η αυξημένη κίνηση, σε συνδυασμό με τα νερά στους δρόμους, προκάλεσε σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία.

Μάλιστα διεκόπη και συναυλία στο θέτατρο Γης.

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