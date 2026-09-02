Αλλάζει ο καιρός, αλλά όχι παντού. Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου.

Πολύ ενδιαφέρον παρουσιάζει ο καιρός των επόμενων ημερών με τον Σάκη Αρναούτογλου να τονίζει ότι τα ξημερώματα της Πέμπτης θα έχουμε βροχές και καταιγίδες στην κεντρική Μακεδονία και τον Θερμαϊκό. Αστάθεια θα έχουμε και το πρωί της Πέμπτης, ενώ από το μεσημέρι και μετά ο καιρός θα γίνει άστατος στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία, τη Δράμα, την Καβάλα, αλλά και την Ήπειρο. Το απόγευμα βροχές θα έχουμε στα νότια της Θεσσαλίας, στην Στερεά και την Πελοπόννησο.

Οι άνεμοι θα είναι ενισχυμένοι στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα βόρεια έως 30 βαθμούς, στα νότια έως 30 βαθμούς και κεντρικά έως 34 βαθμούς.

Στα ανατολικά νησιωτικά η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 29 έως και 36 βαθμούς και στα δυτικά από 32 έως και 36 βαθμούς.

Την Παρασκευή αστάθεια θα έχουμε στην Πελοπόννησο, ενώ το Σάββατο και την Κυριακή ο καιρός θα είναι καλοκαιρινός. Όμως από 8 και 9/9 και από τα δυτικά ο καιρός αλλάζει και 10 με 11 και έως 13/9 θα έχουμε επιδείνωση του καιρού με βροχές και καταιγίδες τοπικά ισχυρές.

Η θερμοκρασία αναμένεται να πέσει μετά τις 11/9 και δεν αποκλείεται αρκετή… δροσιά.

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Οι θερμοκρασίες των επόμενων ημερών

Αναλυτικά ο καιρός από τον Σάκη Αρναούτογλου

{https://www.youtube.com/watch?v=T3GoxmWBFDw}