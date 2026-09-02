Επιθέσεις εναντίον συμμάχων των ΗΠΑ εξαπέλυσε το Ιράν.

Κλιμακώνεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν πέρασε στην αντεπίθεση μετά τα φονικά πλήγματα τον ΗΠΑ, εξαπολύοντας επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον χωρών του Κόλπου που «φιλοξενούν» αμερικανικές δυνάμεις.

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις ανέλαβαν την ευθύνη για τις επιθέσεις σε Ιορδανία, Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Ιράκ και ΗΑΕ, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι η απάντησή της θα είναι ακόμη πιο σκληρή.

Σύμφωνα με τις νεότερες αναφορές, οι νεκροί από τα αμρικανικά πλήγματα ανέρχονται στους 19, μεταξύ των οποίων 7 μέλη των ενόπλων δυνάμεων και 12 αμάχων.

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Ιδιαίτερη ένταση προκάλεσε ο βομβαρδισμός σε χώρο όπου πραγματοποιούνταν γαμήλια εκδήλωση στο Σιρίκ, στο νοτιοανατολικό Ιράν. Ιρανικά μέσα κάνουν λόγο για τέσσερις νεκρούς και περίπου 70 τραυματίες.

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Η Τεχεράνη χαρακτήρισε την επίθεση «έγκλημα πολέμου», με τον εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ να κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι επιχειρούν να καλύψουν την αποτυχία της στρατιωτικής τους εκστρατείας.

Οι ιρανικές αρχές αναφέρουν συνολικά τουλάχιστον 11 νεκρούς από τα αμερικανικά πλήγματα, ενώ οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν απώλειες μεταξύ των δυνάμεών τους.

Από την αμερικανική πλευρά, η CENTCOM υποστηρίζει ότι οι στόχοι των επιθέσεων ήταν εγκαταστάσεις των Φρουρών της Επανάστασης, μεταξύ άλλων συστήματα αεράμυνας, ραντάρ και ναυτικές υποδομές, και ότι ο αμερικανικός στρατός δεν στοχοποιεί αμάχους.

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Μετά τα πλήγματα, η ιρανική ηγεσία υιοθέτησε ιδιαίτερα σκληρή ρητορική. Η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι περνά σε μια «νέα στρατηγική», με στόχο, όπως υποστηρίζει, να πλήξει τις βάσεις και τα συμφέροντα των αντιπάλων της.

Παράλληλα, το Ιράν έστειλε σαφές μήνυμα και προς τις χώρες που συνεργάζονται με τις ΗΠΑ, προειδοποιώντας ότι ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπες με τις συνέπειες της σύγκρουσης.

{https://x.com/AFP/status/2095021255707570587}

Οι επιθέσεις προκάλεσαν συναγερμό σε ολόκληρη την περιοχή. Στην Ιορδανία, οι αρχές ανακοίνωσαν την αναχαίτιση ιρανικών πυραύλων, ενώ στο Κουβέιτ αναφέρθηκε πυρκαγιά σε οικιστικό συγκρότημα μετά από επίθεση με drones. Εκρήξεις καταγράφηκαν και στην Ερμπίλ του Ιράκ, όπου οι Φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι έπληξαν αμερικανική βάση.

Νέα άνοδος στην τιμή του πετρελαίου

Η ένταση έχει άμεσο αντίκτυπο και στις διεθνείς αγορές. Η τιμή του πετρελαίου κινήθηκε ανοδικά, με το Brent να ξεπερνά τα 90 δολάρια το βαρέλι, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για την ασφάλεια των μεταφορών στην περιοχή.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ, από τα οποία διέρχεται σημαντικό μέρος της παγκόσμιας θαλάσσιας διακίνησης πετρελαίου. Σύμφωνα με την Τεχεράνη, δύο δεξαμενόπλοια τυλίχθηκαν στις φλόγες αφού προσέκρουσαν σε νάρκες.

Το Ιράν έχει διακόψει τη διέλευση από το στρατηγικής σημασίας πέρασμα από την έναρξη της σύγκρουσης, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι οι ΗΠΑ διατηρούν σχεδόν πλήρη έλεγχο των Στενών και υποστηρίζει πως η ιρανική οικονομία βρίσκεται στα πρόθυρα κατάρρευσης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, μάλιστα, έχει καλέσει ανοιχτά τον ιρανικό λαό να αντιδράσει απέναντι στο καθεστώς, την ώρα που οι στρατιωτικές επιχειρήσεις και οι εκατέρωθεν απειλές αυξάνουν τον κίνδυνο μιας ακόμη μεγαλύτερης περιφερειακής σύγκρουσης.