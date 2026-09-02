Καθοριστικό ρόλο στην υποχώρηση διαδραματίζει η απότομη μεταβολή των προσδοκιών για τη νομισματική πολιτική των ΗΠΑ.

Σε τροχιά απωλειών για τρίτη συνεχόμενη ημέρα κινείται ο χρυσός, καθώς η άνοδος των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων και η ενίσχυση του δολαρίου περιορίζουν την ελκυστικότητα του πολύτιμου μετάλλου. Στο επίκεντρο των αγορών βρίσκονται οι αυξανόμενες προσδοκίες ότι η Federal Reserve θα προχωρήσει σε νέες αυξήσεις επιτοκίων, την ώρα που η γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή εντείνει τους φόβους για νέες πληθωριστικές πιέσεις.

Η τιμή του χρυσού διαμορφωνόταν κοντά στα 4.305 δολάρια ανά ουγγιά, έχοντας υποχωρήσει σχεδόν 6% στις τρεις προηγούμενες συνεδριάσεις και αγγίζοντας το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο εβδομάδων. Ο χρυσός spot σημείωνε πτώση περίπου 0,5%, στα 4.309,32 δολάρια.

Επιτόκια

Καθοριστικό ρόλο στην υποχώρηση διαδραματίζει η απότομη μεταβολή των προσδοκιών για τη νομισματική πολιτική των ΗΠΑ. Οι αναλυτές ανεβάζουν πλέον κοντά στο 70% την πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων στη συνεδρίαση της Fed στις 15-16 Σεπτεμβρίου, ενώ στις τιμές της αγοράς ενσωματώνονται τουλάχιστον δύο αυξήσεις έως τον Μάρτιο του επόμενου έτους.

Οι προσδοκίες ενισχύθηκαν μετά τις δηλώσεις του προέδρου της Fed Κέβιν Γουόρς για την ανάγκη συνέχισης της μάχης κατά του πληθωρισμού. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας Μάικλ Μπαρ προειδοποίησε ότι η Fed θα πρέπει να είναι έτοιμη να αυξήσει τα επιτόκια εάν οι πληθωριστικές πιέσεις δεν αποκλιμακωθούν.

Το κλίμα επιβαρύνει παράλληλα η νέα κλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η επανέναρξη των επιθέσεων, έπειτα από σχεδόν έναν μήνα σχετικής ηρεμίας, αναζωπύρωσε τις ανησυχίες για το ενεργειακό κόστος και τις πιθανές επιπτώσεις του στις τιμές καταναλωτή.

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Οι πιέσεις είναι έντονες και στην αγορά ομολόγων. Η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού κρατικού τίτλου ξεπέρασε την Τρίτη το 5,28%, επιστρέφοντας στα επίπεδα που είχαν καταγραφεί πριν από την παρέμβαση του υπουργείου Οικονομικών τον Αύγουστο μέσω της ενίσχυσης των επαναγορών ομολόγων. Η εξέλιξη υποδηλώνει ότι οι ανησυχίες για το υψηλό δημόσιο χρέος και τον επίμονο πληθωρισμό στις ΗΠΑ παραμένουν ισχυρές.

Πτωτικά κινήθηκαν και τα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, με το ασήμι στα 63,85 δολάρια ανά ουγγιά και την πλατίνα και το παλλάδιο να καταγράφουν επίσης απώλειες.