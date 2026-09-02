Αναλυτές αναφέρουν ότι όσο παρατείνεται ο πόλεμος με το Ιράν, οι τιμές του πετρελαίου θα παραμένουν υψηλές και ευμετάβλητες.

Νέα άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται μετά τον τελευταίο γύρο αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν και τα αντίποινα της Τεχεράνης εναντίον συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Μπρεντ για παράδοση Νοεμβρίου ενισχύθηκαν κατά 0,92%, στα 95,52 δολάρια το βαρέλι, περιορίζοντας μέρος των προηγούμενων κερδών τους. Παράλληλα, το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) για παράδοση Οκτωβρίου σημείωσε άνοδο 0,60%, στα 90,76 δολάρια το βαρέλι.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανέφερε ότι οι τελευταίες αμερικανικές επιθέσεις ακολούθησαν πρόσφατες απόπειρες του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) εναντίον εμπορικών πλοίων στο Στενό του Ορμούζ και Αμερικανών στρατιωτικών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν επιχειρεί να εξαναγκάσει το Ιράν να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Πρόσθεσε ότι θεωρεί πλέον τη θέση των ΗΠΑ ισχυρότερη, κάνοντας λόγο για «σχεδόν πλήρη έλεγχο» του Στενού του Ορμούζ και για κατάρρευση της ιρανικής οικονομίας.

Την ίδια ώρα, το Ιράν φέρεται να απάντησε στις τελευταίες αμερικανικές επιθέσεις εξαπολύοντας drones και πυραύλους εναντίον του Κουβέιτ, της Ιορδανίας και του Μπαχρέιν. Η νέα κλιμάκωση ενισχύει τις ανησυχίες στις αγορές για την πορεία της σύγκρουσης και τις επιπτώσεις της στον ενεργειακό εφοδιασμό.

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Αναλυτές αναφέρουν ότι όσο παρατείνεται ο πόλεμος με το Ιράν, οι τιμές του πετρελαίου θα παραμένουν υψηλές και ευμετάβλητες, με τις κυρώσεις, το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις και τα αντικρουόμενα μηνύματα από την Τεχεράνη να προκαλούν έντονες διακυμάνσεις στην αγορά.