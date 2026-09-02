Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ αποτυπώνουν την πρώτη σαφή ένδειξη επιβράδυνσης.

Σημάδια κόπωσης εμφανίζει η αγορά ακινήτων, καθώς η έντονη κινητικότητα των πρώτων μηνών του 2026 άρχισε να υποχωρεί τον Απρίλιο και τον Μάιο. Παρά τη στήριξη της ζήτησης και το ενδιαφέρον για κατοικίες, οι υψηλές τιμές και η περιορισμένη προσφορά φαίνεται ότι αρχίζουν να βάζουν «φρένο» στη δυναμική της αγοράς.

Ένδειξη επιβράδυνσης

Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ αποτυπώνουν την πρώτη σαφή ένδειξη επιβράδυνσης. Τον Μάιο, για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, οι βεβαιωμένοι φόροι από μεταβιβάσεις κτιρίων και οικοπέδων υποχώρησαν σε ετήσια βάση. Συνολικά διαμορφώθηκαν σε 53,12 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση 4% σε σχέση με τον Μάιο του 2025.

Στις μεταβιβάσεις οικοδομών, όπου περιλαμβάνονται κατοικίες και επαγγελματικά ακίνητα, ο φόρος ανήλθε σε 44,64 εκατ. ευρώ, έναντι 45,89 εκατ. ευρώ πέρυσι, σημειώνοντας πτώση 2,7%. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η υποχώρηση στα οικόπεδα και τα αγροτεμάχια, όπου οι φόροι περιορίστηκαν στα 8,48 εκατ. ευρώ από 9,43 εκατ. ευρώ, μειωμένοι κατά 10,1%.

Η εικόνα, ωστόσο, αλλάζει όταν η σύγκριση γίνεται σε επίπεδο πενταμήνου. Από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο του 2026 οι φόροι από μεταβιβάσεις ακινήτων έφθασαν τα 246,81 εκατ. ευρώ, έναντι 235,91 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Παρά την κάμψη των δύο τελευταίων μηνών, τα έσοδα παραμένουν αυξημένα κατά 10,9 εκατ. ευρώ ή 4,6%.

Τον βασικό μοχλό εξακολουθούν να αποτελούν οι μεταβιβάσεις οικοδομών, από τις οποίες βεβαιώθηκαν στο πεντάμηνο φόροι 207,47 εκατ. ευρώ, αυξημένοι κατά περίπου 6%. Αντίθετα, στα οικόπεδα και τα αγροτεμάχια οι φόροι υποχώρησαν στα 39,34 εκατ. ευρώ από 40,26 εκατ. ευρώ πέρυσι.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Ράλι» σε γονικές παροχές και δωρεές

Την ίδια στιγμή, συνεχίζεται το «ράλι» στις γονικές παροχές και τις δωρεές. Τον Μάιο οι σχετικοί φόροι εκτινάχθηκαν στα 6,82 εκατ. ευρώ από 4,18 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 63,2%. Στο πεντάμηνο ανήλθαν σε 18,71 εκατ. ευρώ, αυξημένοι κατά 23,1%.

Πολύ μικρότερες είναι οι μεταβολές στις κληρονομιές, με τους φόρους να φθάνουν στο πεντάμηνο τα 61,86 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας οριακή αύξηση 0,8%.