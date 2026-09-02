Αλλαγή θα παρουσιάσει ο καιρός τις επόμενες ημέρες, αρχής γενομένης από αύριο, με αρκετές καταιγίδες να κάνουν την εμφάνισή τους σε πολλές περιοχές της χώρας.

Αλλαγή σκηνικού φέρνει ο καιρός την Πέμπτη, με τις βροχές και τις ισχυρές καταιγίδες να κάνουν την εμφάνισή τους σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές. Την ίδια ώρα, στα νησιά οι συνθήκες θα παραμείνουν πιο καλοκαιρινές, με περισσότερα διαστήματα ηλιοφάνειας.

Οι βοριάδες θα ενισχυθούν στο Αιγαίο, αγγίζοντας κατά τόπους τα 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει αισθητή υποχώρηση.

Η μεταβολή του καιρού θα εξελιχθεί μέσα στην ημέρα και απαιτείται αυξημένη προσοχή, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου αναμένονται έντονα φαινόμενα και ισχυρές καταιγίδες. Οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες για την εξέλιξη της κακοκαιρίας, με την εικόνα να αλλάζει σταδιακά από περιοχή σε περιοχή.

Ποιες περιοχές θα «σαρώσει»

Σημαντική αλλαγή αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός το μεσημέρι της Πέμπτης, καθώς ένα εκτεταμένο μέτωπο βροχών και ισχυρών καταιγίδων θα σαρώσει μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής Ελλάδας, προσφέροντας παράλληλα μια πρόσκαιρη ανάσα δροσιάς στις πληγείσες περιοχές.

Το μέτωπο των φαινομένων

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Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, η αστάθεια την Πέμπτη θα ξεκινήσει να εκδηλώνεται αρχικά στη Βόρεια Ελλάδα, βάζοντας στο «στόχαστρο» τη Μακεδονία. Τα έντονα φαινόμενα θα επεκταθούν ταχύτατα νοτιότερα, επηρεάζοντας το μεγαλύτερο τμήμα της κεντρικής και δυτικής ηπειρωτικής χώρας, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα, αλλά και την Πελοπόννησο.

Η εκδήλωση των καταιγίδων θα συνοδευτεί από αισθητή υποχώρηση του υδραργύρου στις περιοχές όπου θα εκδηλωθούν φαινόμενα, σε αντίθεση με το Ανατολικό Αιγαίο που διατηρεί υψηλές τιμές.