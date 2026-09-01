Μία σειρά από μέτρα εξετάζονται ενόψει ΔΕΘ, μεταξύ των οποίων αύξηση του επιδόματος παιδιού, του επιδόματος των συνταξιούχων αλλά και εξίσωση των τρίτεκνων με τους πολύτεκνους.

Στο τραπέζι της κυβέρνησης βρίσκονται μια σειρά από παρεμβάσεις με έντονο κοινωνικό και δημογραφικό αποτύπωμα, οι οποίες εξετάζεται να αποτελέσουν μέρος του πακέτου μέτρων που θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι οικογένειες με παιδιά, οι συνταξιούχοι αλλά και οι εργαζόμενοι, με στόχο την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος.

Εξίσωση τρίτεκνων και πολύτεκνων

Μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις που εξετάζονται αφορά την εξίσωση των παροχών και των προνομίων των τρίτεκνων οικογενειών με εκείνα των πολύτεκνων. Πρόκειται για ένα μέτρο που συνδέεται άμεσα με την προσπάθεια αντιμετώπισης του δημογραφικού προβλήματος και την ενίσχυση των οικογενειών με περισσότερα παιδιά.

Η εξίσωση των δικαιωμάτων των τρίτεκνων με τους πολύτεκνους αποτελεί βασικό αίτημα των οικογενειών και, σύμφωνα με τα σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι, αναμένεται να αποτελέσει μία από τις παρεμβάσεις του κυβερνητικού πακέτου.

Αύξηση έως 30% στο επίδομα παιδιού

Παράλληλα, εξετάζεται σημαντική αύξηση στο επίδομα παιδιού, η οποία μπορεί να φτάσει έως και το 30%. Μια τέτοια παρέμβαση θα ενίσχυε άμεσα χιλιάδες οικογένειες, αυξάνοντας το ποσό που λαμβάνουν για τη στήριξη των παιδιών τους.

Το μέτρο εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για μεγαλύτερη οικονομική στήριξη των οικογενειών, σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος διαβίωσης και ανατροφής των παιδιών παραμένει υψηλό.

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Από τα 300 στα 450 ευρώ η ενίσχυση συνταξιούχων

Στο πακέτο των μέτρων εξετάζεται επίσης η αύξηση της οικονομικής ενίσχυσης για τους συνταξιούχους, με το ποσό να ανεβαίνει από τα 300 στα 450 ευρώ για τους δικαιούχους.

Η παρέμβαση αυτή αναμένεται να αφορά συνταξιούχους που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια και θα αποτελούσε μια πρόσθετη «ανάσα» για τα νοικοκυριά που στηρίζονται αποκλειστικά ή κυρίως στη σύνταξη.

Διατακτικές σίτισης έως 10 ευρώ την ημέρα

Την ίδια ώρα, στο τραπέζι βρίσκεται και η αύξηση της αξίας των διατακτικών σίτισης που μπορούν να λαμβάνουν οι εργαζόμενοι. Το ημερήσιο ποσό εξετάζεται να αυξηθεί από τα 6 στα 10 ευρώ.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση θα μπορούσε να ενισχύσει έμμεσα το διαθέσιμο εισόδημα των εργαζομένων και να καλύψει μέρος του αυξημένου κόστους καθημερινής διατροφής.