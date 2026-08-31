Η Αρχή έχει ήδη συγκεντρώσει περισσότερους από 1.740 κωδικούς προϊόντων, με μέσο όρο μείωσης έως 9,5%.

Από τις 31 Αυγούστου 2026, οι μειώσεις τιμών περνούν στο ράφι, μέσα από το δεύτερο και πιο ορατό σκέλος της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών. Πρόκειται για μία οργανωμένη και μετρήσιμη παρέμβαση σε συγκεκριμένους και σημαντικούς κωδικούς προϊόντων που επιλέγει και αγοράζει καθημερινά το ελληνικό νοικοκυριό.

Η Αρχή έχει ήδη συγκεντρώσει περισσότερους από 1.740 κωδικούς προϊόντων, με μέσο όρο μείωσης έως 9,5%. Συμμετέχουν πάνω από 100 προμηθευτικές επιχειρήσεις, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών. Η ανταπόκριση της αγοράς ήταν ουσιαστική και μετρήσιμη. Δεν περιορίστηκε σε γενικές δηλώσεις, αλλά αποτυπώθηκε σε συγκεκριμένους κωδικούς, συγκεκριμένα ποσοστά μείωσης και οργανωμένη εφαρμογή στο ράφι, μέσα από τη διαδικασία που υλοποίησε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. Συγκεκριμένα, μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί:

875 επώνυμοι κωδικοί, με μέση μείωση τιμής 6,6%, η οποία με τη συνεισφορά των αλυσίδων σούπερ μάρκετ φτάνει έως 9% κατά μέσο όρο. Το συνολικό εύρος μειώσεων κυμαίνεται από 5% έως 44%.

405 σχολικά είδη, με μέση μείωση τιμής 12%.

360 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, με μέση μείωση τιμής 8%.

100 κωδικοί κρέατος, με μέση μείωση τιμής περίπου 7,5%.

Η διαδικασία εξακολουθεί να παραμένει ανοιχτή και δυναμική. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας αναμένονται νέες προσθήκες από επιχειρήσεις, καθώς και πρόσθετες μειώσεις από αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

Οι μειώσεις θα είναι ορατές στον καταναλωτή με δύο τρόπους: στο ράφι, με ειδική σήμανση στα προϊόντα που συμμετέχουν στην Εθνική Πρωτοβουλία, και ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας PosoKanei, ώστε ο καταναλωτής να έχει καθαρή εικόνα για τα προϊόντα, τις τιμές, τις εταιρείες και τις μειώσεις που εφαρμόζονται.

Η ΑΑΕΑ&ΠΚ ευχαριστεί θερμά όλες τις προμηθευτικές επιχειρήσεις, τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, τις αλυσίδες σχολικών ειδών και παιχνιδιών που συμμετείχαν.

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Η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών θα διαρκέσει έως το τέλος Δεκεμβρίου 2026 (είτε με του ίδιους κωδικούς είτε με καινούργιους), με στόχο οι μειώσεις να αποκτήσουν διάρκεια και να συμβάλουν στην πραγματική ανακούφιση του οικογενειακού προγραμματισμού.

Η πίεση στο καθημερινό κόστος ζωής παραμένει αισθητή για τα νοικοκυριά και δεν υποτιμάται. Η Εθνική Πρωτοβουλία δεν αποτελεί συνολική λύση στο πρόβλημα της ακρίβειας, αποτελεί όμως ένα συγκεκριμένο και μετρήσιμο βήμα, με μειώσεις και όφελος για το Ελληνικό νοικοκυριό.

Δείτε εδώ τη λίστα με τους κωδικούς των επώνυμων προϊόντων

Δείτε εδώ τη λίστα με τους κωδικούς των νωπών κρεάτων

Δείτε εδώ τη λίστα με τους κωδικούς των σχολικών ειδών

Δείτε εδώ τη λίστα με τους κωδικούς των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας