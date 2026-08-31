Τα τελευταία χρόνια, οι μισθοί αποκλίνουν από την Ευρωζώνη και συγκλίνουν όλο και ταχύτερα με τα Βαλκάνια (Βουλγαρία - Ρουμανία), όπως αναφέρει η ΕΝΥΠΕΚΚ του Αλέξη Μητρόπουλου.

Απογοητευτική είναι η ανάλυση για τους καθαρούς μισθούς στην Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια, οι μισθοί αποκλίνουν από την Ευρωζώνη και συγκλίνουν όλο και ταχύτερα με τα Βαλκάνια (Βουλγαρία - Ρουμανία).

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας - ΕΦΚΑ για τον Ιανουάριο 2026:

1.075,20 € ο μέσος ΚΑΘΑΡΟΣ μισθός στον ιδιωτικό τομέα (1.235,85 € ΜΕΙΚΤΑ)

1.222,16 € ο μέσος ΚΑΘΑΡΟΣ μισθός πλήρους απασχόλησης (1.404,79 € ΜΕΙΚΤΑ)

481,40 € ο μέσος ΚΑΘΑΡΟΣ μισθός μερικής απασχόλησης (553,33 € ΜΕΙΚΤΑ)

Σχεδόν 1 στους 5 εργαζόμενους (21,7%) με μερική απασχόληση!!

Οι γυναίκες λαμβάνουν το 84,6%-89,6% του μισθού των ανδρών!

Τα τελευταία χρόνια, οι μισθοί αποκλίνουν από την Ευρωζώνη και συγκλίνουν όλο και ταχύτερα με τα Βαλκάνια (Βουλγαρία - Ρουμανία), όπως αναφέρει η ΕΝΥΠΕΚΚ του Αλέξη Μητρόπουλου.

Το Υπουργείο Εργασίας και ο e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσαν πρόσφατα το επίπεδο των μισθών στον ιδιωτικό τομέα για τον Ιανουάριο 2026, που είναι και τα πλέον πρόσφατα επίσημα στοιχεία που έχουν ανακοινωθεί για το επίπεδο μισθών στον ιδιωτικό τομέα στη χώρα μας.

Βεβαίως, έχει προηγηθεί και ο ΟΟΣΑ που, στην Ετήσια Έκθεσή του («Taxing Wages 2023») για τους φόρους και τους μισθούς το 2023 στα κράτη-μέλη του, δυσαρεστώντας την κυβέρνηση της ΝΔ, είχε καταγράψει αδιάσειστα στοιχεία, αναφέροντας ότι: «Οι μέσοι μισθοί και τα πραγματικά εισοδήματα μετά τους φόρους: Μείωση των πραγματικών μισθών μεγαλύτερη από 5,0% σημειώθηκε σε εννέα χώρες: Τσεχία (-7,0%), Εσθονία (-10,0%), Ελλάδα (-7,4%)».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Ο ίδιος Παγκόσμιος Οργανισμός (ΟΟΣΑ), στην Ετήσια Έκθεσή του για το 2024 με τίτλο ««How’s Life? 2024: Well-being and Resilience in Times of Crisis», μας κατέταξε στην 36η θέση μεταξύ των 38 κρατών-μελών του (μαζί με το Μεξικό και την Κολομβία) ως προς το ύψος των ετήσιων αποδοχών των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, την περίοδο 2010-2022.

Εξάλλου, στις 12-11-2025 και η Eurostat δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της τον μέσο μισθό πλήρους απασχόλησης ανά εργαζόμενο («Average full time adjusted salary per employee») από το 1995 μέχρι και το 2024, κατατάσσοντας τη χώρα μας στην προτελευταία θέση σε ολόκληρη την ΕΕ των 27 κρατών-μελών (ακολουθεί μόνο η Βουλγαρία) με ετήσιο εισόδημα 17.954 ευρώ.

Αντιφατικά και ανησυχητικά τα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας - ΕΦΚΑ για τους μισθούς του ιδιωτικού τομέα

O e-ΕΦΚΑ πρόσφατα δημοσίευσε τα «Μηνιαία στοιχεία απασχόλησης μισθωτών ασφαλισμένων ιδιωτικού δικαίου e-ΕΦΚΑ» για τον Ιανουάριο 2026, τα οποία συνεχίζουν να είναι άκρως ανησυχητικά για το μέλλον των μισθών, των εργατικών εισοδημάτων, αλλά και των συντάξεων στη χώρα μας. Γιατί, όπως έχουμε αναφέρει πολλάκις, το Ασφαλιστικό είναι συνάρτηση του Εργασιακού και η αγορά εργασίας (που κυριαρχείται τα τελευταία χρόνια από μεγάλη ανεργία, τους απαράδεκτα χαμηλούς μισθούς, τις ελαστικές μορφές απασχόλησης, καθώς επίσης και από τη «μαύρη», την υποδηλωμένη και την άτυπη απασχόληση) επηρεάζει δραστικά τις εισφορές στα Ταμεία και το μέλλον των συντάξεων.

Τα σημαντικότερα ευρήματα από την τελευταία Έκθεση του Υπουργείου Εργασίας - ΕΦΚΑ για τον Ιανουάριο του 2026, όπως προκύπτουν ειδικότερα από τη σελίδα 7 (Πίνακας 2) της Έκθεσης, για τον αριθμό των ασφαλισμένων, την πλήρη και μερική απασχόληση και το ύψος των μισθών στις κοινές επιχειρήσεις είναι τα εξής:

α) Οι ασφαλισμένοι με πλήρη απασχόληση μειώθηκαν σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2025. Ανήλθαν σε 2.007.549 και έλαβαν μέσο ημερομίσθιο 59,60 € και μέσο μηνιαίο μεικτό μισθό 1.404,79 € (καθαρά 1.222,16 €).

β) Οι ασφαλισμένοι με μερική απασχόληση ανήλθαν σε 578.344 και έλαβαν μέσο ημερομίσθιο 32,68 € και μέσο μηνιαίο μεικτό μισθό 553,33 € (481,40 € καθαρά). Σημειώνουμε ότι τον Δεκέμβριο 2025 ο μέσος μισθός τους ανερχόταν στα 563,30 € μεικτά (καθαρά 490,07 €).

γ) Το σύνολο των ασφαλισμένων ήταν 2.670.542, με μέσο ημερομίσθιο 55,84 € και μέσο μηνιαίο μεικτό μισθό 1.235,85 € (καθαρά 1.075,20 €).

δ) Η πλειονότητα των ασφαλισμένων είναι άντρες (1.389.489 έναντι 1.281.053 γυναικών).

Ωστόσο, πρέπει να σημειώσουμε ότι τα ανωτέρω στοιχεία προσεγγίζουν μεν αλλά δεν αποτυπώνουν με ακρίβεια την πραγματικότητα αφού, όπως αναφέρεται στην παραπομπή (2) κάτω από τον ανωτέρω Πίνακα «(2) Ως ασφαλισμένοι με “πλήρη απασχόληση” έχει ληφθεί ο αριθμός των ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ που εργάζονται με πλήρες ωράριο ανεξάρτητα από τον αριθμό των ημερών εβδομαδιαίως, αλλιώς θεωρούνται ως εργαζόμενοι με “μερική απασχόληση”». Για παράδειγμα, ο εργαζόμενος που απασχολείται δύο (2) φορές την εβδομάδα με οκτάωρο την κάθε φορά (16 ώρες την εβδομάδα) λογίζεται ως έχων πλήρη απασχόληση, χωρίς όμως να είναι. Συνεπώς, η καταγραφή του όποιου αριθμού εργαζομένων με πλήρη απασχόληση είναι εξ αρχής εσφαλμένος και φυσικά πολύ μεγαλύτερος από τον πραγματικό.

Όσον αφορά την αναντιστοιχία του αριθμού που καταγράφεται ως σύνολο στον ανωτέρω Πίνακα (2.670.542) με το άθροισμα των με πλήρη και μερική απασχόληση (2.007.549 + 578.344 = 2.585.893), στην παραπομπή (3) κάτω από τον ανωτέρω Πίνακα σημειώνεται στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα(;) ότι «(3) Στο “ΣΥΝΟΛΟ*” περιλαμβάνονται οι μισθωτοί με πλήρη και μερική απασχόληση, καθώς και εκείνοι για τους οποίους δεν έχει δηλωθεί ή είναι λάθος ο τύπος της απασχόλησης».

Εδώ οφείλουμε να σημειώσουμε ότι στη σελίδα 9 (Πίνακας 4) ο αριθμός των απασχολουμένων σε κοινές επιχειρήσεις ανέρχεται σε 2.526.262 και σε οικοδομοτεχνικά έργα σε 69.738, δηλαδή συνολικά σε 2.596.000 εργαζόμενους και όχι 2.670.542 (σελ. 7, Πίνακας 2). Η αδικαιολόγητη αυτή αναντιστοιχία για τον αριθμό των ασφαλισμένων προκαλεί σύγχυση και δυστυχώς εκθέτει τον ΕΦΚΑ και το Υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης, για άλλη μια φορά.

Εξάλλου, εκκωφαντική είναι και η αναντιστοιχία του υπολογισμού των μέσων μισθών. Ενώ ο μέσος μεικτός μισθός πλήρους απασχόλησης είναι 1.404,79 € και ο αντίστοιχος της μερικής απασχόλησης είναι 553,33 €, ως μέσος όρος αναφέρεται το ποσό των 1.235,85 € και όχι το ποσό των 979,06 €, όπως υπολογίσαμε [(1404,79 + 553,33) διά 2].