Απέχει όμως σημαντικά από τις χώρες όπου το streaming έχει διεισδύσει σε περισσότερο από το μισό διαδικτυακό κοινό.

Πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο βρίσκεται η Ελλάδα στις επί πληρωμή συνδρομές για streaming ταινιών, σειρών και αθλητικού περιεχομένου, καθώς τέσσερις στους δέκα χρήστες του διαδικτύου στη χώρα πληρώνουν για τέτοιου είδους υπηρεσίες. Το ποσοστό στην Ελλάδα ανέρχεται σε 40,18%, έναντι 32,68% στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat.

Η διαφορά των περίπου 7,5 ποσοστιαίων μονάδων από τον μέσο όρο της ΕΕ τοποθετεί την Ελλάδα σχετικά ψηλά στον ευρωπαϊκό χάρτη των συνδρομητικών υπηρεσιών οπτικοακουστικού περιεχομένου, αν και απέχει σημαντικά από τις χώρες όπου το streaming έχει διεισδύσει σε περισσότερο από το μισό διαδικτυακό κοινό.

Στην κορυφή η Ιρλανδία - Ποιες χώρες ακολουθούν

Στην κορυφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται η Ιρλανδία, όπου το 63,94% των χρηστών του διαδικτύου διαθέτει επί πληρωμή συνδρομή για ταινίες, σειρές ή αθλητικό περιεχόμενο. Ακολουθεί η Δανία με 61,11%, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ολλανδία με 59,23%. Ιδιαίτερα υψηλό είναι το ποσοστό και στη Σουηδία, όπου φτάνει το 53,88%.

Η Ελλάδα, με 40,18%, βρίσκεται κοντά σε χώρες όπως το Λουξεμβούργο, που καταγράφει 41,67%, η Γερμανία με 39,43% και η Αυστρία με 39,13%. Υψηλότερα βρίσκεται η Τσεχία με 46,68%, ενώ χαμηλότερα ακολουθούν η Φινλανδία με 37,97% και το Βέλγιο με 35,10%.

Αισθητά διαφορετική είναι η εικόνα σε αρκετές χώρες της νότιας Ευρώπης. Στην Ισπανία το ποσοστό των χρηστών με επί πληρωμή συνδρομή διαμορφώνεται στο 28,17%, στη Γαλλία στο 29,62% και στην Ιταλία μόλις στο 20,01%. Στην Πορτογαλία βρίσκεται στο 21,98%, γεγονός που καθιστά την ελληνική επίδοση σημαντικά υψηλότερη από εκείνη άλλων μεγάλων αγορών του ευρωπαϊκού Νότου.

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Στην άλλη άκρη της κατάταξης βρίσκεται η Βουλγαρία, όπου μόλις το 9,26% των χρηστών του διαδικτύου πληρώνει για υπηρεσίες streaming ταινιών, σειρών ή αθλητικών μεταδόσεων. Ακολουθούν η Σλοβενία με 13,69%, η Λετονία με 16,65% και η Λιθουανία με 17,42%.