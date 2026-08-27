Οι καταθέσεις των νοικοκυριών κινήθηκαν οριακά ανοδικά.

Υποχώρηση παρουσίασαν τον Ιούλιο του 2026 οι καταθέσεις και τα repos των κατοίκων εσωτερικού στα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα, με την πτώση να προέρχεται κυρίως από τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, την ώρα που οι καταθέσεις των νοικοκυριών κινήθηκαν οριακά ανοδικά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το συνολικό υπόλοιπο των καταθέσεων και repos των κατοίκων εσωτερικού διαμορφώθηκε στα 230,544 δισ. ευρώ στο τέλος Ιουλίου, από 232,785 δισ. ευρώ τον Ιούνιο, καταγράφοντας μείωση περίπου 2,24 δισ. ευρώ μέσα σε έναν μήνα.

Στις επιχειρήσεις η μεγαλύτερη πίεση

Η μεγαλύτερη πίεση καταγράφηκε στις επιχειρήσεις. Οι καταθέσεις των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων περιορίστηκαν στα 60,332 δισ. ευρώ τον Ιούλιο, από 62,763 δισ. ευρώ τον Ιούνιο, σημειώνοντας πτώση άνω των 2,4 δισ. ευρώ. Ιδιαίτερα έντονη ήταν η μείωση στις καταθέσεις μίας ημέρας, οι οποίες υποχώρησαν στα 42,950 δισ. ευρώ από 47,495 δισ. ευρώ. Αντίθετα, οι λοιπές καταθέσεις και repos των επιχειρήσεων αυξήθηκαν στα 17,382 δισ. ευρώ από 15,269 δισ. ευρώ.

Διαφορετική εικόνα παρουσίασαν τα νοικοκυριά και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, τα οποία διατήρησαν ουσιαστικά σταθερή τη συνολική καταθετική τους βάση, με μικρή μάλιστα ενίσχυση. Το υπόλοιπο αυξήθηκε στα 156,385 δισ. ευρώ τον Ιούλιο, έναντι 156,148 δισ. ευρώ τον Ιούνιο. Οι καταθέσεις μίας ημέρας ανήλθαν στα 121,863 δισ. ευρώ, από 121,757 δισ. ευρώ, ενώ οι λοιπές καταθέσεις και repos ενισχύθηκαν στα 32,965 δισ. ευρώ. Οι καταθέσεις υπό προειδοποίηση υποχώρησαν στα 1,557 δισ. ευρώ από 1,594 δισ. ευρώ.

Πτωτικά κινήθηκαν και τα διαθέσιμα της γενικής κυβέρνησης, τα οποία διαμορφώθηκαν στα 9,048 δισ. ευρώ από 9,220 δισ. ευρώ τον Ιούνιο. Στην κεντρική κυβέρνηση το αντίστοιχο ποσό μειώθηκε στα 6,402 δισ. ευρώ από 6,507 δισ. ευρώ, ενώ οι καταθέσεις της κοινωνικής ασφάλισης περιορίστηκαν στα 1,725 δισ. ευρώ από 1,824 δισ. ευρώ. Στον αντίποδα, τα διαθέσιμα της τοπικής αυτοδιοίκησης αυξήθηκαν στα 921 εκατ. ευρώ, από 889 εκατ. ευρώ.

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Ανοδική ήταν η κίνηση στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και στα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης, με τις καταθέσεις τους να αυξάνονται στα 729 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο από 549 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Αντίθετα, στα λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα καταγράφηκε μικρή κάμψη, στα 4,050 δισ. ευρώ από 4,105 δισ. ευρώ.

Την ίδια στιγμή, αύξηση παρουσίασαν οι καταθέσεις κατοίκων άλλων χωρών της ζώνης του ευρώ, φθάνοντας στα 6,310 δισ. ευρώ από 6,272 δισ. ευρώ. Ακόμη εντονότερη ήταν η άνοδος στις καταθέσεις μη κατοίκων της ζώνης του ευρώ, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 13,727 δισ. ευρώ τον Ιούλιο, έναντι 13,488 δισ. ευρώ τον Ιούνιο.