«Δεν θέλουμε ένα Υπουργείο που θα λειτουργεί μόνο με όρους επικοινωνίας, αλλά με όρους αποτελεσματικότητας», αναφέρει ο Τομέας Προστασίας του Πολίτη της ΕΛΑΣ.

Ο Τομέας Προστασίας του Πολίτη της ΕΛΑΣ ζητά από το αρμόδιο υπουργείο να δώσει στη δημοσιότητα τα πλήρη στοιχεία για την εξιχνίαση των δολοφονιών στο πλαίσιο ξεκαθαρίσματος λογαριασμών - συμβολαίων θανάτου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Σε πρόσφατη δήλωσή του ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη επαίρεται για την αποτελεσματικότητα του λεγόμενου ελληνικού FBI, δηλαδή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, αναφέροντας ότι κατά το χρόνο λειτουργίας του έχει εξαρθρώσει μέσα σε δύο έτη πάνω από 270 εγκληματικές οργανώσεις.

Προφανώς κάθε σύλληψη οργανωμένης εγκληματικής ομάδας έχει την αξία της και είναι αναγκαία, γι’ αυτό και αξίζουν συγχαρητήρια στους αστυνομικούς μας που μοχθούν γι’ αυτό.

Η έκθεση της Ελληνικής Αστυνομίας για το 2024 (το λεγόμενο FBI πρωτολειτούργησε στα μέσα Οκτωβρίου 2024), αναφέρει τη δραστηριοποίηση στη χώρα μας συνολικά 510 εγκληματικών οργανώσεων, με κύρια πεδία δράσης τους τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, τη διακίνηση ναρκωτικών, το λαθρεμπόριο, τη διακίνηση όπλων, την εμπορία ανθρώπων, τις οργανωμένες απάτες, τις εκβιάσεις, καθώς και εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας.

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Γεγονός είναι ότι δεν έχουμε εντοπίσει δημοσιευθέντα στοιχεία (δεν έχει δημοσιευτεί η έκθεση του 2025) για το σκληρότερο τρόπο εμφάνισης του οργανωμένου εγκλήματος που είναι οι δολοφονίες (στο πλαίσιο ξεκαθαρίσματος λογαριασμών - συμβολαίων θανάτου), με τις οποίες απειλούνται απλοί πολίτες, κρατικοί λειτουργοί, επιχειρηματίες, επαγγελματίες και κάθε συμπολίτης μας που από τυχαιότητα μπορεί να βρεθεί στον τόπο της εκτέλεσης οποιουδήποτε συμβολαίου θανάτου.

Μάλιστα, από το 2020 μέχρι σήμερα, επί κυβερνήσεων ΝΔ, δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ μεταπολιτευτικά τέτοια μαζικότητα και πυκνότητα δολοφονιών στο πλαίσιο του λεγόμενου ξεκαθαρίσματος λογαριασμών, η δε Αττική έχει αναδειχθεί στο απόλυτο πεδίο δράσης τους.

Να θυμίσουμε ότι το πιο πάνω διάστημα υπήρξε σωρεία εκτελέσεων του οργανωμένου εγκλήματος σε κάθε πιθανό δημόσιο χώρο, όπως :

Στις 9-12-2020 στα Βριλήσσια με ένα νεκρό,

στις 9-4-2021 στον Άλιμο με ένα νεκρό,

στις 15-5-2021 στη Μεταμόρφωση με ένα νεκρό,

στις 30-5-2021 στα Σεπόλια με ένα νεκρό,

στις 31-5-2021 στη Βάρη με ένα νεκρό,

στις 16-11-2021 στη Νίκαια με ένα νεκρό και ένα τραυματία,

στις 22-1-2022 στη Βούλα με τρεις τραυματίες,

στις 2-7-2022 στα Κάτω Πατήσια με τρεις νεκρούς και τρεις τραυματίες,

στις 15-7-2022 στο Μεταξουργείο με ένα τραυματία,

στις 31-7-2022 στην Αγία Βαρβάρα με ένα νεκρό,

στις 4-9-2022 στα Πετράλωνα με ένα νεκρό,

στις 18-12-2022 στη Νέα Σμύρνη με δύο νεκρούς,

στις 4-4-2023 στην Αργυρούπολη και Βάρη με τρεις τραυματίες,

στις 7-6-2023 στον Κορυδαλλό με δύο νεκρούς,

στις 11-9-2023 στη Λούτσα με έξι νεκρούς,

στις 14-1-2024 στο Νέο Κόσμο με ένα νεκρό,

στις 14-6-2024 στον Πειραιά με ένα νεκρό και ένα τραυματία,

στις 2-7-2024 στο Νέο Ψυχικό με ένα νεκρό,

στις 9-5-2024 στο Βύρωνα με ένα νεκρό,

στις 5-11-2024 στην Πατησίων με ένα νεκρό και έναν τραυματία,

στις 9-12-2024 στη Γλυφάδα με δύο νεκρούς και έναν τραυματία

στις 15-12-2024 στους Θρακομακεδόνες με ένα νεκρό και έναν τραυματία,

στις 19-4-2025 στην Καλλιθέα με ένα νεκρό,

στις 24-4-2025 στο Χαλάνδρι με ένα νεκρό,

στις 18-8-2025 στον Άγιο Παντελεήμονα με ένα νεκρό,

στις 13-6-2026 στα Εξάρχεια με ένα νεκρό,

και επίσης, δολοφονίες στο ίδιο διάστημα σε Χαλκιδική, Παξούς, Καλαμάτα, Δερβενοχώρια, Ζάκυνθο, Βόλο, Θεσσαλονίκη και Βοιωτία.

Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη που πρωτίστως οφείλει να λειτουργεί για την προστασία του υψίστου αγαθού της ζωής, αλλά και για την προστασία τελικά της ίδιας της δημοκρατίας μας από τις εγκληματικές οργανώσεις, καλείται να δώσει στη δημοσιότητα τα πλήρη στοιχεία για την εξιχνίαση των πιο πάνω δολοφονιών στο πλαίσιο ξεκαθαρίσματος λογαριασμών - συμβολαίων θανάτου.

Δηλαδή καλείται να δημοσιοποιήσει ανά ανωτέρω περίπτωση πόσοι δράστες συνελήφθησαν, πότε και ποια ήταν τελικά η δικαστική εξέλιξη των υποθέσεών τους.

Δεν θέλουμε ένα Υπουργείο που θα λειτουργεί μόνο με όρους επικοινωνίας, αλλά με όρους αποτελεσματικότητας, διασφαλίζοντας δηλαδή τα δικαιώματα των πολιτών, γι’ αυτό και η διαφάνεια των στοιχείων μπορεί να αποδείξει τα πραγματικά αποτελέσματα ως προς την σκληρότερη εκδήλωση του οργανωμένου εγκλήματος».