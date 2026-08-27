Η αμερικανική κυβέρνηση Τραμπ έχει επανειλημμένα επικρίνει τους Ευρωπαίους για την αντίδρασή τους στον πόλεμο στο Ιράν.

Εσωτερικό έγγραφο του Πενταγώνου - που επικαλείται σε σημερινό του δημοσίευμα το πρακτορείο Reuters - αποκαλύπτει ότι η ηγεσία των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων προετοιμάζει εναλλακτικά σενάρια για την αναδιάταξη των αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη, τα οποία αναμένεται να παραδοθούν στον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ έως τις 6 Νοεμβρίου.

Η εξέλιξη αυτή τροφοδοτεί τους έντονους φόβους των Ευρωπαίων συμμάχων για εκτεταμένες περικοπές στις περίπου 80.000 αμερικανικές δυνάμεις που εδρεύουν στην περιοχή, καθώς η Ουάσινγκτον συνδέει άμεσα τη στρατιωτική της παρουσία με τη στάση που τηρούν τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ απέναντι στις γεωπολιτικές προτεραιότητες των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τους όρους αναφοράς (Terms of Reference) της αξιολόγησης, η διαδικασία εξαιρεί τις παραδοσιακές διπλωματικές σταθερές και εισάγει αυστηρά κριτήρια αξιολόγησης για κάθε σύμμαχο χώρα. Κεντρικό σημείο της αμερικανικής ανάλυσης αποτελεί η λεγόμενη πρόσβαση σε κρίσιμες υποδομές συμμαχικών χωρών - γνωστή στη στρατιωτική ορολογία ως ABO στάθμευση και υπερπτήση - ενώ εξετάζονται παράλληλα και οι τομείς του διαστήματος, της κυβερνοασφάλειας και των υποδομών πληροφοριών. Παράλληλα, η Ουάσινγκτον διερευνά εξονυχιστικά εάν τα ευρωπαϊκά κράτη εκπληρώνουν τις οικονομικές τους δεσμεύσεις για τις αμυντικές δαπάνες του ΝΑΤΟ, καθώς και αν είναι σε θέση να καλύψουν τα επιχειρησιακά κενά που θα δημιουργηθούν από την απόσυρση των αμερικανικών δυνάμεων.

Υπενθυμίζεται πως η δυσαρέσκεια της αμερικανικής πλευράς εστιάζει κυρίως στη στάση ορισμένων κρατών που, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, επέδειξαν καθυστερήσεις ή προέβαλαν εμπόδια στην παροχή διευκολύνσεων κατά τις πρόσφατες στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Υψηλόβαθμα στελέχη του Πενταγώνου υπογραμμίζουν ότι η διοίκηση Τραμπ επιδιώκει τη μετάβαση σε ένα μοντέλο όπου οι ΗΠΑ θα παρέχουν πιο περιορισμένη, κρίσιμη υποστήριξη, αφήνοντας την πρωτοβουλία των κινήσεων στους Ευρωπαίους συμμάχους. Στο πλαίσιο αυτό, έχει ήδη αποσταλεί αναλυτικό ερωτηματολόγιο προς τις χώρες-μέλη, ζητώντας σαφείς απαντήσεις για τις αμυντικές δαπάνες, τη βιομηχανική συνεργασία και τη στήριξη στη διεθνή πολιτική των ΗΠΑ.

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Αν και το Πεντάγωνο υποστηρίζει ότι η διαδικασία στοχεύει στην παρουσίαση ενός ευρέος φάσματος επιλογών - από τη διατήρηση του υφιστάμενου καθεστώτος έως τη δραστική μείωση προσωπικού - ευρωπαίοι αξιωματούχοι εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους, εκτιμώντας ότι οι αποφάσεις για την υποβάθμιση της αμερικανικής αμυντικής παρουσίας στην Ευρώπη έχουν ουσιαστικά προαποφασιστεί.