Ο κύκλος εργασιών της AirEnergy ανήλθε το 2025 σε 23,5 εκατ. ευρώ, έναντι 14,1 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας άνοδο περίπου 67%.

Με ισχυρή αύξηση πωλήσεων και βελτιωμένη κερδοφορία ολοκλήρωσε το 2025 η AirEnergy, ενισχύοντας τη θέση της στον ενεργειακό κλάδο και ειδικότερα στα έργα που συνδέονται με την ανάπτυξη αιολικών πάρκων.

Η εταιρεία πρόσθεσε σχεδόν 9,5 εκατ. ευρώ στον ετήσιο κύκλο εργασιών της και εισέρχεται στο 2026 με νέες συμβάσεις και έργα υπό διαμόρφωση.

Ο κύκλος εργασιών της AirEnergy ανήλθε το 2025 σε 23,5 εκατ. ευρώ, έναντι 14,1 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας άνοδο περίπου 67%. Η σημαντική αύξηση της δραστηριότητας αποτυπώθηκε και στην κερδοφορία, με τα κέρδη προ φόρων να διαμορφώνονται σε 4,25 εκατ. ευρώ, από 3,52 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Αντίστοιχα, τα καθαρά κέρδη ενισχύθηκαν στα 3,32 εκατ. ευρώ, έναντι 2,70 εκατ. ευρώ το 2024.

Σε λειτουργικό επίπεδο, τα κέρδη προ τόκων και φόρων ανήλθαν σε 4,38 εκατ. ευρώ, από 3,67 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα.

Η επίδοση καταγράφηκε παρά τη σημαντική αύξηση του κόστους πωλήσεων, το οποίο σχεδόν διπλασιάστηκε, φτάνοντας τα 18 εκατ. ευρώ από 9,47 εκατ. ευρώ, ακολουθώντας την έντονη διεύρυνση των εργασιών της εταιρείας.

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Η εικόνα του ισολογισμού στο τέλος της χρήσης παρέμεινε ισχυρή. Τα ίδια κεφάλαια της AirEnergy διαμορφώθηκαν στα 7 εκατ. ευρώ, ενώ το κυκλοφορούν ενεργητικό ανήλθε σε 10,7 εκατ. ευρώ, έναντι βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων ύψους 5,3 εκατ. ευρώ.

Νέα σύμβαση 12,28 εκατ. ευρώ

Η διοίκηση εμφανίζεται αισιόδοξη για την πορεία της εταιρείας το 2026, έχοντας ήδη εξασφαλίσει νέα σύμβαση ύψους 12,28 εκατ. ευρώ. Το έργο αφορά τη βελτίωση υφιστάμενης οδοποιίας, καθώς και την κατασκευή οκτώ χώρων στους οποίους θα εγκατασταθούν ισάριθμες ανεμογεννήτριες στο Αιολικό Πάρκο Τρυγώνα-Κρανιά.

Το ανεκτέλεστο και οι προοπτικές της AirEnergy αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω μέσα στη χρονιά.

Παράλληλα η εταιρεία, διατηρεί σημαντικό χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ σε λειτουργία και σε διάφορα στάδια αδειοδότησης.