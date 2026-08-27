Ο κ. Κουτσούμπας αναφέρθηκε στην ακρίβεια, στα αυξημένα τιμολόγια ρεύματος, στις υψηλές τιμές της βενζίνης και στα ενοίκια, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού.

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, κατά την πρώτη συνεδρίαση του Κοινοβουλίου μετά τη θερινή διακοπή.

Ο κ. Κουτσούμπας αναφέρθηκε αρχικά στην ακρίβεια, στα αυξημένα τιμολόγια ρεύματος, στις υψηλές τιμές της βενζίνης και στα ενοίκια, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού.

«Μπορεί να είναι ακόμα Αύγουστος και αυτή να είναι η πρώτη συνεδρίαση της Βουλής, η αλήθεια είναι ότι η πολιτική σας, κύριοι της κυβέρνησης, δεν σταμάτησε να ταλαιπωρεί τον λαό ούτε για μια μέρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των οκτώ ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στις πυρκαγιές, υποστηρίζοντας ότι οι απώλειες συνοδεύτηκαν από την καταστροφή κατοικιών, περιουσιών και χιλιάδων στρεμμάτων δάσους.

Κουτσούμπας για τις πυρκαγιές

Ο ΓΓ του ΚΚΕ άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση για τις ελλείψεις στην Πυροσβεστική και στις υπηρεσίες δασοπροστασίας.

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Όπως υποστήριξε, δεν υπάρχει πειστική εξήγηση για τις «3.500 κενές οργανικές θέσεις στην Πυροσβεστική, τις 1.500 ελλείψεις δασολόγων και τις 10.000 ελλείψεις δασεργατών», ενώ έκανε λόγο και για απουσία απαραίτητων υποδομών πρόληψης, όπως δασικοί δρόμοι, αντιπυρικές ζώνες και δεξαμενές.

Παράλληλα, επέκρινε την κυβέρνηση για την κατάσταση των δικτύων του ΔΕΔΔΗΕ και τη χωροθέτηση ιδιωτικών μονάδων παραγωγής ενέργειας, υποστηρίζοντας ότι οι συγκεκριμένοι παράγοντες συνέβαλαν στην εξέλιξη των μεγάλων πυρκαγιών.

Στο ίδιο πλαίσιο, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι μεταφέρει την ευθύνη στους πολίτες μέσω της συζήτησης για την ατομική ευθύνη και τα «ακαθάριστα οικόπεδα».

Επίθεση για την αμυντική πολιτική και την Τουρκία

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας συνέδεσε την πολιτική της κυβέρνησης για την πολιτική προστασία με τις επιλογές της στον τομέα της άμυνας και της εξωτερικής πολιτικής.

Αναφέρθηκε στους πυραύλους Patriot, υποστηρίζοντας ότι συστήματα που «χρυσοπληρώθηκαν από τον ελληνικό λαό» χρησιμοποιούνται για την προστασία υποδομών στη Σαουδική Αραβία και στη βάση της Σούδας.

Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι έχει μετατρέψει περιοχές της χώρας σε «πολεμικά ορμητήρια και στόχους αντιποίνων» μέσω της συμμετοχής της Ελλάδας σε ευρωατλαντικούς σχεδιασμούς.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά και στις τουρκικές αμφισβητήσεις, αλλά και στην πολιτική των «ήρεμων νερών».

«Δεν χωρά κανένας εφησυχασμός», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση αποδεσμεύει στρατιωτικές δυνάμεις από την άμυνα της χώρας για να συμμετάσχουν σε ευρύτερους ευρωατλαντικούς σχεδιασμούς.

Ο κ. Κουτσούμπας αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη μετακίνηση Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη, στην παραμονή F-16 στην Κύπρο, στην ελληνική φρεγάτα στην περιοχή, αλλά και στο ενδεχόμενο μετακίνησης άλλης συστοιχίας Patriot στον Έβρο.

«Χτύπημα» στην κοινωνική ασφάλιση

Στο δεύτερο μέρος της ομιλίας του, ο Δημήτρης Κουτσούμπας επικεντρώθηκε στο νομοσχέδιο που συζητείται στη Βουλή και αφορά, μεταξύ άλλων, την επαγγελματική ασφάλιση.

Υποστήριξε ότι το νομοσχέδιο ενισχύει τα κεφαλαιοποιητικά ασφαλιστικά συστήματα και δημιουργεί περιθώρια για επενδύσεις υψηλού ρίσκου με κεφάλαια που προέρχονται από εισφορές εργαζομένων.

«Τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης και κάθε άλλη μορφή κεφαλαιοποιητικών “συνταξιοδοτικών” συστημάτων δεν συμπληρώνουν τη δημόσια αναδιανεμητική κοινωνική ασφάλιση, αλλά δρουν ανταγωνιστικά προς αυτή», υποστήριξε.

Ο ΓΓ του ΚΚΕ κατηγόρησε διαχρονικά τις κυβερνήσεις για αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και μείωση των συντάξεων, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στις συντάξεις χηρείας.

«Αν θέλετε πράγματι να αποκαταστήσετε την αδικία, κάντε το αυτονόητο: Ίδιοι όροι και σύνταξη χηρείας στο 70% για όλους και όλες», ανέφερε.

«Ο εργαζόμενος ξέρει τι δίνει, αλλά δεν έχει ιδέα τι θα πάρει»

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας υποστήριξε ότι μέσω των κεφαλαιοποιητικών συστημάτων η σύνταξη μετατρέπεται από κοινωνικό δικαίωμα σε ατομική υπόθεση του ασφαλισμένου.

Όπως είπε, ο εργαζόμενος αντιμετωπίζεται ως «επενδυτής» και οι εισφορές του ως «κεφάλαιο» που μπορεί να επενδύεται ακόμη και σε προϊόντα υψηλού ρίσκου.

«Τελικά, ο εργαζόμενος ξέρει τι δίνει, αλλά δεν έχει ιδέα τι και αν θα πάρει», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι σε περίπτωση ζημιών το βάρος μεταφέρεται στους ασφαλισμένους.

Παράλληλα, άσκησε κριτική και στο ΤΕΚΑ, υποστηρίζοντας ότι η κρατική εγγύηση αφορά ουσιαστικά την επιστροφή των εισφορών και όχι την εξασφάλιση μιας συγκεκριμένης σύνταξης.

Κριτική και στη ΓΣΕΕ

Ο ΓΓ του ΚΚΕ αναφέρθηκε και στον ρόλο των συνδικάτων στο νέο πλαίσιο, ασκώντας κριτική στην ηγεσία της ΓΣΕΕ.

Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δίνει τη δυνατότητα σε συνδικαλιστικές οργανώσεις να ιδρύσουν Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης, υποστηρίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο τα συνδικάτα μετατρέπονται από φορείς διεκδίκησης των εργαζομένων σε φορείς διαχείρισης ασφαλιστικών κεφαλαίων.

«Δεν θέλετε συνδικάτα οργανωτές της ταξικής πάλης, υπερασπιστές και διεκδικητές των συμφερόντων των εργαζομένων. Θέλετε συνδικάτα που όχι μόνο θα συνδιαλέγονται με τους επιχειρηματίες, αλλά θα είναι και τα ίδια επιχειρήσεις», είπε.

Αναφορά στο συλλαλητήριο της ΔΕΘ

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Δημήτρης Κουτσούμπας αναφέρθηκε στο πανελλαδικό συλλαλητήριο που, όπως είπε, προετοιμάζεται για το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στη ΔΕΘ.

«Οι εργαζόμενοι δεν θα έρθουν για να σας χειροκροτήσουν, αλλά για να κάνουν τις δικές τους εξαγγελίες», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι στο επίκεντρο πρέπει να μπουν οι ανάγκες των εργαζομένων και όχι τα κέρδη και οι πολεμικοί σχεδιασμοί.

«Εμείς θα είμαστε, όπως πάντα, με την πλευρά του λαού», κατέληξε.