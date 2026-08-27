Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη σε εκδήλωση για την «Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη – Βόρεια Ελλάδα», στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.

«Τα έργα δεν γίνονται για λόγους κομματικής ανταπόδοσης. Δεν κόβουμε κορδέλες για να μας ψηφίσουν κάποιοι στο μέλλον, το κάνουμε γιατί αυτή είναι η κεντρική υποχρέωση μιας κυβέρνησης. Να μεριμνά ώστε η ανάπτυξη να φτάνει σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Καλύτερες μέρες για όλους, μέρισμα ανάπτυξης για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, όπου κι αν βρίσκονται», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση για την «Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη – Βόρεια Ελλάδα», στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.

«Η Θεσσαλονίκη ανακτά το φυσικό της ρόλο ως η πρωτεύουσα των Βαλκανίων συνολικά. Και σε ένα περιβάλλον μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων αυτή η γεωπολιτική και οικονομική θέση της Θεσσαλονίκης αποκτά ξεχωριστή σημασία», δήλωσε και συνέχισε:

«Η ολοκλήρωση της κεντρικής γραμμής του Μετρό όπως είχε σχεδιαστεί εδώ και δεκαετίες, μας υποχρεώνει να στραφούμε με πολύ μεγάλη ταχύτητα στο μεγάλο έργο της Θεσσαλονίκης που δεν είναι άλλο από την επέκταση του μετρό προς την βορειοδυτική πλευρά της πόλης.

Το Fly Over τον Μάιο του 2027, Ήταν από τα έργα που σχεδιάσαμε εμείς.

Το έργο της ανάπλασης της ΔΕΘ θα αλλάξει την όψη της πόλης.

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Στην Υγεία έχουν γίνει πολύ σημαντικές παρεμβάσεις στις υφιστάμενες δομές υγείας της πόλης, αλλά το καινούργιο παιδιατρικό νοσοκομείο που θα παραδοθεί εντός των πρώτων μηνών του 2027 πραγματικά θα είναι το πιο σύγχρονο και πιο όμορφο παιδιατρικό νοσοκομείο σε ολόκληρα τα Βαλκάνια.

Η εικόνα των δημόσιων πανεπιστημίων σήμερα στη Θεσσαλονίκη δεν έχει καμία σχέση με τα πανεπιστήμια που υπήρχαν όταν μας εμπιστεύτηκαν οι Έλληνες το 2019, εκεί που υπήρχαν καταλήψεις σήμερα υπάρχουν βιβλιοθήκες.

Και δίπλα σε αυτά, τα μη κρατικά πανεπιστήμια, αυτή η κυβέρνηση έλυσε μια εκκρεμότητα δεκαετιών και όσοι δίνουν μάζες οπισθοφυλακών να γνωρίζουν ότι η πραγματικότητα των μη κρατικών πανεπιστημίων δεν μπορεί πια να αμφισβητηθεί και τα όποια εμπόδια υπάρχουν θα ξεπεραστούν».