Μερική έκλειψη Σελήνης 2026: Το πρωινό θέαμα που θα δούμε από την Ελλάδα, ποιες ώρες θα είναι ορατό το φαινόμενο.

Ο φετινός Αύγουστος μας αποχαιρετά με ένα ιδιαίτερο δώρο καθώς αύριο, Παρασκευή 28 Αυγούστου, θα έχουμε μερική έκλειψη της Σελήνης με το εντυπωσιακό ουράνιο φαινόμενο να ορατό και στη χώρα μας. Η έκλειψη ναι μεν θα είναι ορατή και από την Ελλάδα, όμως η παρατήρηση θα είναι περιορισμένη, καθώς η Σελήνη θα βρίσκεται πολύ χαμηλά στον δυτικό ορίζοντα και θα δύσει πριν ολοκληρωθεί το φαινόμενο.

Όπως εξηγεί η Δρ. Ελένη Βαρδουλάκη από τα Κέντρα Επισκεπτών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών «αύριο έχουμε Πανσέληνο και Μερική Έκλειψη Σελήνης που θα είναι ορατή από την Ελλάδα. Δύο εβδομάδες μετά από μία Έκλειψη Ηλίου, ακολουθεί μια Έκλειψη Σελήνης. Στην Ελλάδα θα δούμε Μερική Έκλειψη με κάλυψη περίπου 86%. Η έκλειψη δε θα ολοκληρωθεί καθώς η Σελήνη θα βρίσκεται κάτω από τον ορίζοντα.»

Σύμφωνα με τα αστρονομικά στοιχεία, το μέγεθος της έκλειψης ανέρχεται σε 0,8627, ενώ η συνολική διάρκεια του φαινομένου είναι 2 ώρες, 30 λεπτά και 52 δευτερόλεπτα. Στην χώρα μας η έναρξη της παρασκιάς θα σημειωθεί στις 04:23:58, ενώ η έναρξη της μερικής έκλειψης θα πραγματοποιηθεί στις 05:33:54. Το τοπικό μέγιστο, δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος του φαινομένου που θα μπορέσει να παρατηρηθεί από την Αθήνα, θα σημειωθεί στις 06:50:55. Λίγα μόλις λεπτά αργότερα, στις 06:54:50, η Σελήνη θα δύσει και θα βρεθεί κάτω από τον ορίζοντα. Ως αποτέλεσμα, το τέλος της μερικής έκλειψης δεν θα είναι ορατό από την Αθήνα»

Η καλύτερη ευκαιρία για παρατήρηση θα είναι, επομένως, λίγο πριν από τις 07:00 το πρωί, με τη Σελήνη να βρίσκεται πολύ χαμηλά προς τα δυτικά. Για αυτό χρειάζεται σημείο με όσο το δυνατόν πιο ανεμπόδιστη θέα προς τον δυτικό ορίζοντα. Η έκλειψη είναι μερική, καθώς μεγάλο τμήμα της Σελήνης θα περάσει μέσα από την κύρια σκιά της Γης, χωρίς όμως να καλυφθεί ολόκληρος ο σεληνιακός δίσκος. Για την παρατήρηση δεν χρειάζονται ειδικά γυαλιά, όπως στις εκλείψεις Ηλίου. Με καθαρό ουρανό και καλό ορίζοντα, το φαινόμενο μπορεί να παρατηρηθεί με γυμνό μάτι.

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Μερική Έκλειψη Σελήνης: Το εντυπωσιακό φαινόμενο που θα δούμε στην αυγή της Παρασκευής

Η μερική έκλειψη συμβαίνει πάντα περίπου δύο εβδομάδες πριν ή μετά από μια ηλιακή έκλειψη, επομένως αυτή έρχεται σε συνέχεια της ολικής ηλιακής έκλειψης που καθήλωσε τους Ευρωπαίους στις αρχές του μήνα. Κατά τη διάρκεια μιας μερικής έκλειψης, η όχι απολύτως ευθυγραμμισμένη θέση Ήλιου, Γης και Σελήνης σημαίνει ότι η Πανσέληνος περνά μόνο από τμήμα της σκιάς της Γης στο Διάστημα. Η σκιά μεγαλώνει και στη συνέχεια υποχωρεί χωρίς ποτέ να καλύπτει πλήρως τη Σελήνη, δημιουργώντας ένα σπάνιο ουράνιο φαινόμενο.

Δείτε LIVE την μερική Έκλειψη Σελήνης

{https://www.youtube.com/watch?v=ktP8-OX4Iug}