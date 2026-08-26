Με νέο βίντεο ο Σάκης Αρναούτογλου μας δίνει την εικόνα του καιρού μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου.

Την πορεία του καιρού μέχρι και τις 5/9 μας δίνει ο Σάκης Αρναούτογλου. Με νέο του βίντεο μας ενημερώνει ότι το Σάββατο η θερμοκρασία θα «πέσει» στους 34 βαθμούς και από Κυριακή μέχρι και Τετάρτη ανεβαίνει πάλι στους 36.

Σημειώστε ότι για κλειστές πεδινές περιοχές, μακριά από θάλασσα και στο κέντρο των μεγάλων πόλεων υπολογίστε έναν με δύο βαθμούς υψηλότερη θερμοκρασία και για τα ορεινά, παράκτια, νησιά του Αιγαίου και της Κρήτης υπολογίστε τρεις με πέντε βαθμούς χαμηλότερη θερμοκρασία.

Πάντως το πρωί της Παρασκευής 28/8 αναμένονται κάποιες βροχές στα ΒΑ της χώρας, ενώ μέχρι και τις αρχές Σεπτεμβρίου η ζέστη φαίνεται να είναι αρκετή και στα ΝΑ νησιωτικά της χώρας.

Δείτε το βίντεο του Σάκη Αρναούτογλου

{https://www.youtube.com/watch?v=wn5O-h7L258}