Ετοιμάζει το πρώτο της ταξίδι στο εξωτερικό με τη μικρή Ξένια.

Λίγες εβδομάδες πριν από την τηλεοπτική της επιστροφή, η Κατερίνα Καινούργιου, ετοιμάζεται να ταξιδέψει στο εξωτερικό με τον σύντροφό της Παναγιώτη Κουτσουμπή και την κόρη τους, Ξένια.

Όπως έκανε γνωστό η ίδια μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, μετά από τις διακοπές της στην Πάρο και την Κρήτη, ετοιμάζει τις βαλίτσες της για μία σύντομη απόδραση στην Ευρώπη.

Ωστόσο, το άγχος της αυτή τη φορά δεν περιορίζεται στη δική της γκαρνταρόμπα, αλλά στα πράγματα που θα χρειαστεί να έχει μαζί της για τη μικρή Ξένια.

Η γνωστή παρουσιάστρια, που έχει αποδείξει και στο παρελθόν ότι εμπιστεύεται τη γνώμη των τηλεθεατών και των ακολούθων της προχώρησε σε μία διαφορετική ανάρτησης αναζητώντας τις κατάλληλες συμβουλές για το πρώτο τους ταξίδι εκτός συνόρων.

Χωρίς να κρύψει την αγωνία της, ανέφερε χαρακτηριστικά:

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«Λοιπόν, φίλες μου, ετοιμαζόμαστε για το πρώτο μας ταξίδι στο εξωτερικό: Η αλήθεια είναι ότι έχω αρκετή αγωνία. Δεν θα πάμε μακριά… Ευρώπη, αλλά επειδή είναι η πρώτη φορά που ταξιδεύουμε με το μωρό, θέλω τα φώτα σας!

(και ειδικά όσες έχετε ήδη ταξιδέψει με μωράκι) τι θεωρείται απαραίτητο να πάρω μαζί μου; Τι να μην ξεχάσω με τίποτα και τι πρέπει να προσέξω στο ταξίδι;

Περιμένω όλα τα tips σας».