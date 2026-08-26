Το Κρεμλίνο από την πλευρά του διαβεβαίωσε ότι ο διευθυντής της CIA δεν συναντήθηκε με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Αιφνιδιαστική επίσκεψη στη Μόσχα πραγματοποίησε την Τρίτη (25/08) ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, προκαλώντας ερωτήματα για το περιεχόμενο και τον σκοπό των επαφών του με στελέχω των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Ο Ράτκλιφ ταξίδεψε στη Ρωσία με αμερικανικό μεταγωγικό στρατιωτικό αεροσκάφος και αναχώρησε 8 ώρες αργότερα. Ερωτηθείς για το ταξίδι, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι «κάτι μπορεί να προκύψει» από τη συνάντηση, χαρακτηρίζοντας την παράλληλα «ήμι-τυπική». Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι η Ουάσινγκτον επιθυμεί να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.

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Το Κρεμλίνο επιβεβαιώνει τις επαφές

Η Μόσχα επιβεβαίωσε ότι ο επικεφαλής της CIA είχε επαφές με τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν συναντήθηκε με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Υπήρξαν επαφές με τις υπηρεσίες πληροφοριών», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, κατά την καθημερινή ενημέρωση των δημοσιογράφων.

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«Δεν υπήρξαν συναντήσεις με τον πρόεδρο της Ρωσίας. Αυτό είναι το μόνο που μπορώ να πω για το θέμα. Φυσικά, ο πρόεδρος Πούτιν ενημερώνεται αμέσως για όλα», πρόσθεσε.

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Ο Πεσκόφ απέφυγε να αποκαλύψει το αντικείμενο των συνομιλιών.

«Πρόωρο να εκτιμηθεί ο αντίκτυπος»

Το Κρεμλίνο εμφανίζεται επιφυλακτικό ως προς το αν η επίσκεψη μπορεί να οδηγήσει σε ουσιαστική βελτίωση των σχέσεων Ουάσινγκτον και Μόσχας.

Ο Πεσκόφ χαρακτήρισε «πρόωρη» οποιαδήποτε εκτίμηση για το κατά πόσο οι επαφές θα επηρεάσουν τη διαδικασία αποκατάστασης των διμερών σχέσεων, οι οποίες βρίσκονται σε βαθιά κρίση.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι επαφές μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών αποτελούν «θετικό φαινόμενο» και μπορούν να συνεχίζονται ακόμη και στις πιο δύσκολες περιόδους των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Η Ουκρανία ενημερώθηκε πριν από το ταξίδι

Αμερικανός αξιωματούχος που μίλησε στο CBS ανέφερε ότι, πριν από την επίσκεψη, οι ΗΠΑ ενημέρωσαν την Ουκρανία πως ανώτερη αμερικανική αντιπροσωπεία επρόκειτο να ταξιδέψει στη Μόσχα.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ζητήθηκε από το Κίεβο να αναστείλει τις επιθέσεις κατά τη διάρκεια της παραμονής της αμερικανικής αντιπροσωπείας στη Ρωσία.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση για την επίσκεψη από τη CIA, τον Λευκό Οίκο ή το αμερικανικό Πεντάγωνο.

Μία από τις σημαντικότερες επισκέψεις Αμερικανού αξιωματούχου στη Ρωσία

Ο Ράτκλιφ θεωρείται ένας από τους υψηλότερα ιστάμενους Αμερικανούς αξιωματούχους που έχουν επισκεφθεί τη Ρωσία κατά τη δεύτερη προεδρική θητεία του Ντόναλντ Τραμπ.

Η τελευταία φορά που διευθυντής της CIA ταξίδεψε στη Μόσχα ήταν τον Νοέμβριο του 2021, όταν ο Γουίλιαμ Μπερνς είχε προειδοποιήσει τη ρωσική ηγεσία για τις συνέπειες μιας εισβολής στην Ουκρανία. Λίγους μήνες αργότερα, η Ρωσία ξεκίνησε την πλήρους κλίμακας εισβολή.

Έκτοτε, οι σχέσεις ΗΠΑ και Ρωσίας έχουν επιδεινωθεί δραματικά, ενώ η Μόσχα έχει βρεθεί αντιμέτωπη με διεθνείς κυρώσεις και σημαντική διπλωματική απομόνωση.

Με πληροφορίες του BBC