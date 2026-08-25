Στο αεροδρόμιο Βνούκοβο της Μόσχας προσγειώθηκε το αεροπλάνο.

Μεταγωγικό αεροσκάφος των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων προσγειώθηκε στη Μόσχα την Τρίτη, ενώ το Κρεμλίνο ανέφερε ότι δεν έχει σχετική πληροφόρηση.

Το Boeing Globemaster, καταχωρημένο στις ΗΠΑ με αριθμό 07-7181, απογειώθηκε από τη Ρίγα και προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Βνούκοβο της Μόσχας το πρωί της Τρίτης, περίπου στις 10:00 (ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με στοιχεία από το Flightradar24.

Το Reuters μετέδωσε πως δεν στάθηκε δυνατό να επαληθεύσει εάν το αεροπλάνο μετέφερε φορτίο ή επιβάτες. Από το Κρεμλίνο ανέφεραν ότι δεν είχαν πληροφορίες για το αεροσκάφος. Τα στοιχεία του Flightradar δείχνουν ότι στις 23 Αυγούστου το μεταγωγικό αεροσκάφος έφτασε στη Ρίγα, από την αεροπορική βάση Άντριους, κοντά στην Ουάσινγκτον.

Τον Ιανουάριο έγινε η τελευταία απευθείας πτήση από την Ευρώπη στη Ρωσία που έχει κάνει αεροσκάφος καταχωρημένο στις ΗΠΑ. Ήταν η πτήση με την οποία έφτασαν στη Μόσχα οι ειδικοί απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, για συνομιλίες με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Την προηγούμενη εβδομάδα το Κρεμλίνο ανέφερε ότι δεν είχε πληροφορίες για νέα επίσκεψη των Κούσνερ και Γουίτκοφ στη Μόσχα, καθώς οι συνομιλίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Ρωσία για την Ουκρανία ουσιαστικά έχουν «παγώσει», εν μέσω του πολέμου στο Ιράν.