Τον Ιανουάριο ο Κάνιε Γουέστ εξέδωσε ανακοίνωση όπου ζητούσε συγνώμη για τη συμπεριφορά του και μίλησε για τη μάχη του με την ψυχική υγεία.

Το ρωσικό στάδιο που υποτίθεται ότι θα πραγματοποιούνταν δύο συναυλίες του Κάνιε Γουέστ, ανακοίνωσε ότι δεν θα φιλοξενήσει τα event την ώρα που οι διοργανωτές επιμένουν ότι οι συναυλίες δεν ακυρώνονται.

Ο αμφιλεγόμενος ράπερ, γνωστός ως Ye, είχε ανακοινωθεί ότι θα εμφανιστεί στην Αγία Πετρούπολη στη Gazprom Arena. Αρχικά η διοργάνωση της Gazprom Arena είχε ξάνει αναρτήσεις στα social media πως «ο πιο επιδραστικός μουσικός της εποχής μας» θα εμφανιστεί στις 10 και 11 Οκτωβρίου «Δεν είναι αστείο!» συνέχισε στην ανάρτηση. Οι συναυλίες του έγιναν αμέσως sold out, εξαντλήθηκαν ακόμα και τα εισιτήρια με των 1.896 δολαρίων.

Νωρίτερα όμως ηΒρετανία, η Ιταλία, η Πολωνία, η Ελβετία, η Γαλλία και άλλες χώρες η μία μετά την άλλη άρχισαν να ανακοινώνουν ότι ακυρώνονται οι συναυλίες της ευρωπαϊκής περιοδείας του μετά τα δημόσια αντισημιτικά ξεσπάσματά του. Τον Ιανουάριο ο Κάνιε Γουέστ εξέδωσε ανακοίνωση όπου ζητούσε συγνώμη για τη συμπεριφορά του και μίλησε για τη μάχη του με την ψυχική υγεία. «Δεν είμαι Ναζί ή αντισημιτιστής. Αγαπώ τους Εβραίους» είχε γράψει. Ωστόσο είναι ήδη βγάλει τραγούδι με τον τίτλο «Hitler».

«Η συναυλία δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί στον χώρο μας»

Τώρα ωστόσο, ο χώρος εκδηλώσεων εξέδωσε δήλωση όπου απέχει από τη διοργάνωση των συναυλιών. «Λόγω των αναρίθμητων ερωτήσεων που λάβαμε για τη διοργάνωση της συναυλίας του Κάνιε Γουέστ, ανακοινώνουμε επίσημα πως: η Gazprom arena δεν ήταν, ούτε είναι ο διοργανωτής της εκδήλωσης. Αυτός ο ρόλος ανήκει στην εταιρεία διοργάνωσης συναυλιών με βάση τη Μόσχα, Say Agency. Η Gazprom Arena δεν έχει υπογράψει κανέναν συμβόλαιο ενοικίασης του σταδίου για την εκδήλωση αυτή, Δεν υπάρχει τέτοιο συμβόλαιο. Συνεπώς, η συναυλία δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί στον χώρο μας».

Σε ανάρτηση στο Telegram, η Say Agency ανέφερε πως εξεπλάγην με την ανακοίνωση της Gazprom Arena, και πως έμαθε τα νέα μαζί με το κοινό. Διευκρίνισε ωστόσο πως «μέχρι στιγμής η συναυλία του Ye δεν έχει ακυρωθεί».

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Η εταιρεία ξεκαθάρισε επίσης πως ανακοίνωσε τις συναυλίες αφού πρώτα η Gazprom ενέκρινε την επίσημη αίτηση της εταιρείας, αλλά είπε πως το συμβόλαιο ενοικίασης του χώρου δεν έχει υπογραφεί ακόμα. Η προθεσμία λήγει αυτή την εβδομάδα.

Η Say Agency έχει λάβει θέση και για τις αντιδράσεις λόγω των σχολίων του Κάνιε Γουέστ. Στο παρελθόν σε ανακοίνωσή της έχει δηλώσει πως «Δεν πρέπει να ξεχαστούν όλα όσα είπε ο Κάνιε Γουέστ. Πολλοί μιλούν σήμερα για τον Κάνιε. Πολλοί προσπαθούν να τον επικρίνουν για λέξεις που έχουν ειπωθεί σε δύσκολους καιρούς. Αλλά είναι εύκολο να κρίνεις με βάση μία μόνο δήλωση. Είναι πιο δύσκολο να ακούσεις έναν άνθρωπο που έχει αλλάξει την την βιομηχανία της μουσικής για δεκαετίες τώρα. Εμείς τον ακούσαμε και θέλουμε να σας το υπενθυμίσουμε».

Παρά τις αντιδράσεις, πολλοί φανς δεν απαρνούνται τον Κάνιε Γουέστ. Ο ράπερ έχει ήδη κάνει επιτυχημένες εμφανίσεις στις ΗΠΑ, την Τουρκία, την Ολλανδία, τη Γεωργία, την Αλβανία, την Πορτογαλία και το Καζακστάν ενώ αναμένεται να ανακοινωθούν περισσότερες ημερομηνίες στην Ινδονησία και τις ΗΠΑ.

Με πληροφορίες του Guardian





