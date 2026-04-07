Η επικείμενη εμφάνιση του Κάνιε Γουέστ σε φεστιβάλ του Λονδίνου τον Ιούλιο είχε προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων.

Σε μία κίνηση η οποία θα συζητηθεί αρκετά προχώρησε το Ηνωμένο Βασίλείο, καθώς όπως γνωστοποίησε το βρετανικό υπουργείο Εσωτερικών απαγορεύτηκε η είσοδος του Αμερικανού ράπερ Κάνιε Γουέστ στη χώρα.

Ο Κάνιε, ο οποίος αναμενόταν να τραγουδήσει στο φεστιβάλ Wireless τον Ιούλιο, είχε υποβάλει αίτηση για Ηλεκτρονική Άδεια Ταξιδιού (ΕΤΑ) την Δευτέρα, 06/04. Όπως μεταδίδει το BBC, η αίτηση του «Ye» απορρίφθηκε καθώς οι βρετανικές Αρχές έκριναν ότι η παρουσία του «δεν θα ήταν προς το δημόσιο συμφέρον».

Ο Κάνιε Γουέστ αποτελεί έναν θρύλο της ραπ σκηνής παγκοσμίως, ωστόσο αποτελεί και μία αμφιλεγόμενη προσωπικότητα, καθώς δεν είναι λίγες οι φορές που έχει τοποθετηθεί με έντονη αντισημιτική ρητορική στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο «Ye», όπως αποκαλείται πλέον, είχε δεχθεί έντονη κριτική για τα σχόλιά του αλλά και για τα εγκώμιά του προς τον ναζισμό, ενώ οι λογαριασμοί του σε πλαρφόρμες όπως το X έχουν αποκλειστεί.

Η απόφαση της βρετανικής κυβέρνησης έρχεται από πιέσεις που δεχόταν να μην επιτρέψει στον Αμερικανό ράπερ να εισέλθει στην χώρα. Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ είχε δηλώσει ότι η απόφαση να προσκληθεί στο φεστιβάλ ο Γουέστ ήταν «βαθιά ανησυχητική». Ο υπουργός Υγείας Γουές Στρίτινγκ δήλωσε ότι οι ενέργειες του ράπερ δεν είναι απλώς μια χούφτα «άστοχων σχολίων», αλλά «ένα μοτίβο συμπεριφοράς - η κυκλοφορία ενός τραγουδιού με τίτλο "Heil Hitler" η επικόλληση αυτού του συνθήματος σε μπλουζάκια και στη συνέχεια η χρήση της διπολικής διαταραχής ως δικαιολογία».

Μεγάλες εταιρείες ακύρωσαν τις χορηγίες τους στο Wireless Festival λόγω της παρουσίας του Γουέστ. Ο ίδιος προσφέρθηκε σήμερα να συναντηθεί με την εβραϊκή κοινότητα της Βρετανίας, σε απάντηση στις αντιδράσεις εναντίον του στην εμφάνισή του στο Λονδίνο τον Ιούλιο.

«Ο μόνος μου στόχος είναι να έρθω στο Λονδίνο και να παρουσιάσω ένα σόου αλλαγής, φέρνοντας ενότητα, ειρήνη και αγάπη μέσω της μουσικής», είπε. «Θα ήμουν ευγνώμων για την ευκαιρία να συναντηθώ αυτοπροσώπως με μέλη της εβραϊκής κοινότητας στο Ηνωμένο Βασίλειο, για να ακούσω», είπε. «Ξέρω ότι τα λόγια δεν αρκούν - θα πρέπει να δείξω αλλαγή μέσω των πράξεών μου. Αν είστε ανοιχτοί, είμαι εδώ», συμπλήρωε.

Ο «Ye» έχει κάνει συναυλίες στις ΗΠΑ και την Πόλη του Μεξικού φέτος, αλλά του απαγορεύτηκε η είσοδος στην Αυστραλία τον περασμένο Ιούλιο, αφού κυκλοφόρησε το «Heil Hitler», ένα τραγούδι θαυμασμού του ναζισμού. Διαφήμισε επίσης ένα μπλουζάκι με σβάστικα προς πώληση στην ιστοσελίδα του.

Τον Ιανουάριο, δημοσίευσε μια ολοσέλιδη καταχώρηση στην Wall Street Journal ζητώντας συγγνώμη, αποδίδοντας τη συμπεριφορά του σε μια αδιάγνωστη εγκεφαλική βλάβη και μια μη θεραπευμένη διπολική διαταραχή. Ζήτησε επίσης συγγνώμη για προηγούμενες εκφράσεις θαυμασμού για τον Αδόλφο Χίτλερ και τη χρήση εικόνων με σβάστικα.

Τον Ιανουάριο, το υπουργείο Εσωτερικών ανακάλεσε την άδεια εισόδου της Έβα Βλάαρντινγκερμπροκ, μιας Ολλανδής ακροδεξιάς ακτιβίστριας, για διάδοση ψευδών πληροφοριών.