Μία σκληρή ανακοίνωση με αφορμή τα εργατικά δυστυχήματα εξέδοσε το ΚΚΕ.

«6 νεκροί εργάτες σε 6 μέρες» αναφέρει το ΚΚΕ και επιμένει στο σύνθημα «γαλέρες θανάτου με αίμα εργατών - θυσία για τα κέρδη των καπιταλιστών».

Στην ανακοίνωσή του το ΚΚΕ σημειώνει: «Ως εδώ με τους νεκρούς και τους σακαταμένους στον ακήρυχτο πόλεμο για τα κέρδη! Το ΚΚΕ μπαίνει μπροστά για να δυναμώσουν η οργάνωση και ο αγώνας των εργαζομένων για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων προστασίας της ζωής και της υγείας των εργαζομένων».