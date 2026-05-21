Μία σκληρή ανακοίνωση με αφορμή τα εργατικά δυστυχήματα εξέδοσε το ΚΚΕ.
«6 νεκροί εργάτες σε 6 μέρες» αναφέρει το ΚΚΕ και επιμένει στο σύνθημα «γαλέρες θανάτου με αίμα εργατών - θυσία για τα κέρδη των καπιταλιστών».
Στην ανακοίνωσή του το ΚΚΕ σημειώνει: «Ως εδώ με τους νεκρούς και τους σακαταμένους στον ακήρυχτο πόλεμο για τα κέρδη! Το ΚΚΕ μπαίνει μπροστά για να δυναμώσουν η οργάνωση και ο αγώνας των εργαζομένων για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων προστασίας της ζωής και της υγείας των εργαζομένων».