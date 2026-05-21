Η ανεπανάληπτη, έξυπνη τεχνολογία και στρατηγική που οδήγησαν, μέσα σε λίγα χρόνια, τη Xiaomi σε κορυφαία ύψη δημοφιλίας σε όλο τον κόσμο και καθιέρωσαν το οικοσύστημα “Human x Car x Home” της Xiaomi, προσφέροντας μια απρόσκοπτα συνδεδεμένη και πραγματικά έξυπνη εμπειρία ζωής στους καταναλωτές σε όλο τον κόσμο, έφερε και στην Ελλάδα τα νέα κλιματιστικά Mijia Air Conditioner Eco, ενισχύοντας τη σειρά οικιακών συσκευών που ήδη περιλαμβάνει το Mijia Refrigerator Cross Door 502L και το Mijia Front Load Washer Dryer Pro 9kg.

Έχοντας ως βασικό χαρακτηριστικό την ενεργειακά αποδοτική λειτουργία, τα Mijia Air Conditioner Eco κυκλοφορούν σε έκδοση 7.0kW, 5.2kW, 3.5kW και 2.6kW ώστε να υπάρχει η τέλεια επιλογή ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε σπιτιού ή χώρου.

Χάρη στο σύστημα χαμηλότερης κατανάλωσης της ενέργειας μέσω ΑΙ και τον έξυπνο έλεγχο των συσκευών μέσα από την εφαρμογή Xiaomi Home, τα Mijia Air Conditioner Eco σας επιτρέπουν να παρακολουθείτε την θερμοκρασία του χώρου σε πραγματικό χρόνο και να λαμβάνετε ουσιαστικές πληροφορίες για να εξοικονομήσετε ενέργεια και να βελτιώσετε την απόδοση. Είτε πρόκειται για ψύξη ή για θέρμανση, όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ενοχλούν χάρη στην λειτουργία χαμηλού θορύβου, αλλά επιπλέον, το φίλτρο αντι-μούχλας και αντιβακτηριακό απομακρύνει τις ακαθαρσίες για πιο καθαρό και υγιεινό αέρα. Απλώς πατήστε «Open» για να αφαιρέσετε γρήγορα το φίλτρο και να το καθαρίσετε εύκολα.

Πλήρως ενσωματωμένες στο έξυπνο οικοσύστημα της Xiaomi, όλες οι συσκευές μετατρέπουν την καθημερινή ζωή σε μια συνδεδεμένη, ιδιαίτερα εύκολη εμπειρία. Με την ενοποιημένη διαχείριση των συσκευών μέσω της εφαρμογής Xiaomi Home, οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο, εξατομικευμένες ρυθμίσεις και απρόσκοπτες αναβαθμίσεις λογισμικού OTA οπουδήποτε στον κόσμο. Με την περαιτέρω βελτίωση της συμβατότητας με το Google Assistant και το Alexa, οι συσκευές Mijia φέρνουν ένα νέο επίπεδο άνεσης και ευφυΐας στο σπίτι.

Μάλιστα, η νέα σειρά κλιματιστικών Mijia αλλά και όλες οι μεγάλες οικιακές συσκευές Mijia, από τη Xiaomi, είναι πλέον διαθέσιμες και στην αγορά της Κύπρου, ενώ ισχύουν και προσφορές Early Bird Promo μέχρι και 24 Μαΐου.