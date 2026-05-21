Η σορός εντοπίστηκε σε δύσβατο σημείο.

Συναγερμός σήμανε στις αρχές των Χανιών το απόγευμα της Πέμπτης (21/05), όταν εντοπίστηκε σορός σε προχωρημένη σήψη στον Τζιτζιφέ Αποκορώνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, η σορός βρέθηκε σε δύσβατο σημείο, με δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. και της Πυροσβεστικής να επιχειρούν στο σημείο για την μεταφορά της. Παράλληλα, αναμένεται να φτάσει ιατροδικαστής από το Ρέθυμνο.

Φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική έκθεση, καθώς αναφορές κάνουν λόγο ότι η σορός μπορεί να σχετίζεται με την εξαφάνιση του 33χρονου γιατρού, τα ίχνη του οποίο χάθηκαν στις 7 Δεκεμβρίου 2025 στην περιοχή του Αποκόρωνα.