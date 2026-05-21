Αφορμή για το εξώδικο του επικεφαλής της ΑΑΔΕ αποτέλεσε ανάρτηση του Νάσου Ηλιόπουλου με το ερώτημα «Είναι ο Πιτσιλής απατεώνας;».

Απάντηση στο εξώδικο που του απέστειλε ο διοικητής της ΑΑΔΕ με αφορμή ανάρτησή του, έδωσε μέσω βίντεο ο Νάσος Ηλιόπουλος.

Αφορμή για το εξώδικο Πιτσιλή στάθηκε η ανάρτηση του Νάσου Ηλιόπουλου όπου διερωτάται: «Είναι ο Πιτσιλής απατεώνας; Στον ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζουν να υπάρχουν θαύματα. Βρήκαμε τον μόνο άνθρωπο στην χώρα που δεν ξέρει τίποτα για τη δικογραφία του σκανδάλου».

Στην ίδια ανάρτηση ο Νάσος Ηλιόπουλος συνεχίζει λέγοντας πως «με τον τρόπο που απάντησε στην ερώτηση του δημοσιογράφου, του Αλέξη Κουβέλη, μας λέει ότι σε έναν οργανισμό που διαχειρίζεται τρία δισ., σε έναν οργανισμό που υπάρχει δικογραφία και διάλογοι, όπου μια σειρά από στελέχη φαίνεται να έχουν συνεργαστεί με τον "Φραπέ", φαίνεται να ξεμπλοκάρουν μπλοκαρισμένα ΑΦΜ και να τα πληρώνουν ή σε διάλογο να αναρωτιούνται πόσο χρεώνει ο καθένας το να ξεμπλοκάρει ΑΦΜ και να τα πληρώνει, η απάντηση του κυρίου Πιτσιλή είναι ότι δεν ξέρει τη δικογραφία. Κύριε Πιτσιλή, αν θέλετε να σας τη φέρουμε εμείς τη δικογραφία, να κάνουμε ένα ραντεβού όπως είχατε κάνει ραντεβού με τον Φραπέ. Αλλά μη νομίζετε ότι μπορείτε να κοροϊδεύετε όλη τη χώρα για πολύ καιρό ακόμα και ειδικά τους αγρότες.».

Μετά το εξώδικο που έστειλε ο Γιώργος Πιτσιλής, ο Νάσος Ηλιόπουλος τον ευχαρίστησε και του απάντησε πως δεν θα σιωπήσω.

«κ. Πιτσιλή πραγματικά σας ευχαριστώ για το εξώδικο! Ο διοικητής της ΑΑΔΕ μου έστειλε ένα εξώδικο. Υποστηρίζει ότι δεν ξέρει και δεν μπορεί να ξέρει τίποτα σε σχέση με την δικογραφία και την εμπλοκή υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ στο σκάνδαλο» απαντά ο Νάσος Ηλιόπουλος.

Συνεχίζει πως «Τι κάνει ότι ξεχνάει:

- με βάση την δικογραφία έγινε μια εξεταστική επιτροπή, της οποίας το υλικό είναι δημόσιο.

- οι πειθαρχικές διαδικασίες είναι αυτόνομες από την δικαστική εξέλιξη της υποθέσεις. Δεν αφήνεις την διαχείριση 3 δισ. σε ανθρώπους που ελέγχονται.

- προφανώς όλοι και όλες έχουν το τεκμήριο της αθωότητας, αλλά αυτό δεν σημαίνει μη

έλεγχος.

- για τον Πιτσιλή μόνο η Τυχεροπούλου φαίνεται να μην έχει το τεκμήριο της αθωότητας.

Μακάρι ο κ. Πιτσιλής να έρθει στην αρμόδια επιτροπή της βουλής και να μας εξηγήσει

1. Γιατί επιλέγει να αγνοεί το υλικό της εξεταστικής.

2. Σε ποιες θέσεις ευθύνης είναι οι εμπλεκόμενοι .

Σε κάθε περίπτωση κ. Πιτσιλή δεν θα σιωπήσω όπως μου ζητάτε στο εξώδικο» καταλήγει ο Νάσςο Ηλιόπουλος.