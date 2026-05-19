Οι αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση οχήματος με τουρκικές πινακίδες κυκλοφορίας.

Σημαντική υπόθεση λαθρεμπορίας αποκάλυψαν οι ελεγκτικές αρχές της ΑΑΔΕ στο Τελωνείο Μυτιλήνης, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν λαθραία καπνικά προϊόντα και πυρομαχικά κατά τη διάρκεια ελέγχων σε επιβάτες που είχαν αφιχθεί από την Τουρκία.

Κατά τον έλεγχο, οι τελωνειακοί εντόπισαν συνολικά 201 σφαίρες διαμετρήματος 9 χιλιοστών, οι οποίες ήταν συσκευασμένες σε τέσσερα πακέτα των 50 τεμαχίων, ενώ βρέθηκε και μία μεμονωμένη σφαίρα. Παράλληλα, κατασχέθηκαν 44 πακέτα λαθραίων τσιγάρων διαφόρων εμπορικών σημάτων.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, οι αρχές προχώρησαν επίσης στην κατάσχεση οχήματος με τουρκικές πινακίδες κυκλοφορίας, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά των λαθραίων προϊόντων και αντικειμένων που εμπίπτουν στη νομοθεσία περί όπλων.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν ένα φορητό υπολογιστή (laptop), δύο κινητά τηλέφωνα, δύο έξυπνα ρολόγια (smartwatch), καθώς και φάκελος που περιείχε 16 έγγραφα.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή των Αστυνομικών και Λιμενικών Αρχών Μυτιλήνης, ενώ η σχετική δικογραφία έχει ήδη διαβιβαστεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα για τις περαιτέρω ποινικές διαδικασίες.

Η ΑΑΔΕ επισημαίνει ότι οι έλεγχοι στις πύλες εισόδου της χώρας συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, με στόχο την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου και την ενίσχυση της δημόσιας ασφάλειας.