Ο ηθοποιός που στα 26 του έκανε οντισιόν για την 26η ταινία Τζέιμς Μποντ.

O Τομ Φράνσις, ένας σχετικά νέος ηθοποιός, έκανε οντισιόν για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ στην επερχόμενη 26η ταινία του franchise που έρχεται από την Amazon, σύμφωνα με το Variety.

Ο Φράνσις είναι γνωστός κυρίως για τη δουλειά του στο θέατρο και για τον ρόλο του στην ταινία «Jay Kelly» του 2025, ενώ οι συνδρομητές του Netflix τον θυμούνται επίσης από τη συμμετοχή του στην επιτυχημένη σειρά «You».

Ο Φράνσις είναι σίγουρα ένας από τους πολλούς «μνηστήρες» που αναμφίβολα θα περάσουν από οντισιόν για τον ρόλο, αλλά η συμμετοχή του είναι ενδιαφέρουσα για τον εξής λόγο: ενώ υπάρχουν έντονες φήμες για άλλους μεγάλους σταρ για τον ρόλο του 007 (Τζέικομπ Ελρόντι, Τομ Χόλαντ, Κάλουμ Τέρνερ, Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον, κ.ά), η συμμετοχή του δείχνει στο πώς σκέφτεται η Amazon όσον αφορά τις αποφάσεις της για το καστ.

Εδώ και αρκετό καιρό, οι εικασίες σχετικά με το τι ακριβώς αναζητά η Amazon για τον επόμενο Μποντ έχουν πάρει διαστάσεις. Πρόσφατα, όμως, μάθαμε ακριβώς τι ήθελαν. Η Amazon ανέθεσε στη διευθύντρια καστ Νίνα Γκολντ να ηγηθεί της αναζήτησης του επόμενου Μποντ, η οποία, μιλώντας στο Deadline, επισήμανε δύο σημαντικά πράγματα: πρώτον, ο ηθοποιός πρέπει να «έχει sex appeal», κάτι που δεν προκαλεί μεγάλη έκπληξη, δεδομένων των ηθοποιών που έχουν υποδυθεί τον Μποντ στο παρελθόν και δεύτερον, όποιον και αν επιλέξουν, πρέπει να είναι αρκετά νέος ώστε να υποδυθεί τον ρόλο σε τουλάχιστον μερικές επόμενες ταινίες.

Με βάση τα παραπάνω, είναι εύκολο να καταλάβει κανείς γιατί κάποιος σαν τον Φράνσις βρίσκεται στο στόχαστρο για τον ρόλο. Όχι μόνο είναι ένας όμορφος πρωταγωνιστής, αλλά και η ηλικία του, 26 ετών, τον καθιστά ιδανικό υποψήφιο για να αναλάβει τον ρόλο του Μποντ για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το γεγονός ότι είναι νέος στον χώρο σημαίνει επίσης ότι δεν θα έχει πολλές υποχρεώσεις να εκπληρώσει, αν τελικά πάρει τον ρόλο. Φυσικά, η οντισιόν του μπορεί απλώς να ήταν ένα σύντομο πέρασμα, ανάμεσα σε πολλούς άλλους ηθοποιούς.

Σε κάθε περίπτωση, η οντισιόν ηθοποιών όπως του Φράνσις μας δίνει μια εικόνα για το τι μπορεί να σκέφτεται η Amazon και ίσως μας προετοιμάζει ώστε να μην εκπλαγούμε και πολύ αν επιλέξουν έναν εντελώς απροσδόκητο ηθοποιό για τον ρόλο του Μποντ...