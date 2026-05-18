Ο Κρίστοφερ Νόλαν παραδέχτηκε ότι η «Οδύσσεια» ήταν μια από τις πιο δύσκολες ταινίες που έχει γυρίσει.

Ο Κρίστοφερ Νόλαν δεν ήθελε να παραλείψει τίποτα κατά τη μεταφορά της «Οδύσσειας» του Ομήρου στη μεγάλη οθόνη.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Σκοτ Πέλεϊ του CBS News για την εκπομπή «60 Minutes», ο Νόλαν κλήθηκε να απαντήσει στο ερώτημα: ποια θεωρεί ότι είναι τα «βασικά στοιχεία» των ταινιών του.

«Πάντα προσπαθώ να έχω μια οπτική γωνία για την ιστορία που προέρχεται από το εσωτερικό της ταινίας», είπε ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης. «Έτσι, δεν κοιτάζω τους χαρακτήρες από ύψος 30.000 ποδιών· προσπαθώ να είμαι μέσα στον αγώνα, μέσα στο λαβύρινθο μαζί τους. Επειδή θέλω να προσπαθήσω να δώσω στο κοινό μια αίσθηση του πώς θα μύριζε ένας τόπος, πώς θα τον ένιωθε κανείς. Αλλά προσπαθείς επίσης να φτιάξεις την πιο συναρπαστική, την όσο το δυνατόν, πιο ακραία εκδοχή μιας ιστορίας».

Επίσης, είπε ότι πάντα αντιμετωπίζει κάθε ταινία σαν να είναι η τελευταία του. «Νιώθω μια πραγματική ευθύνη να προσπαθήσω να μεταφέρω στην οθόνη όσο το δυνατόν περισσότερα για το κοινό, ώστε να του προσφέρω την πληρέστερη δυνατή εμπειρία, το πληρέστερο σύνολο εικόνων και γεγονότων που μπορούμε να του προσφέρουμε για μια συγκεκριμένη ιστορία».

Ο Νόλαν, που έγραψε επίσης το σενάριο, προσαρμόζοντάς το από το έπος του Ομήρου, μοιράστηκε μερικές πληροφορίες για τη διαδικασία συγγραφής του.

«Όταν γράφω, φαντάζομαι την ταινία από τη θέση του θεατή, σαν κάποιον που βιώνει την ιστορία», είπε. «Στη συνέχεια, όταν σκηνοθετώ την ιστορία, προσπαθώ να μεταφέρω το κοινό εκεί. Έτσι, στην περίπτωση της «Οδύσσειας», προσπαθώ να βάλω το κοινό μέσα σε εκείνο το άλογο. Προσπαθώ να το βάλω στο κατάστρωμα του πλοίου του Οδυσσέα».

Παραδέχτηκε ακόμα, ότι αυτή ήταν μια από τις πιο δύσκολες ταινίες που έχει γυρίσει ποτέ. «Όσο πιο δύσκολο, τόσο καλύτερο και νομίζω ότι πιέσαμε αρκετά τα όρια σε αυτή την ταινία και ίσως φτάσαμε σε κάποια όρια», είπε.

Για την ταινία αυτή, ο Νόλαν δηλώνει ότι γύρισε 2 εκατομμύρια πόδια ταινίας IMAX. «Νομίζω ότι αυτό που τον ξεχωρίζει από τους άλλους σκηνοθέτες είναι ότι οι ιστορίες που θέλει να διηγηθεί είναι απίστευτα φιλόδοξες», δήλωσε ο Ματ Ντέιμον που υποδύεται τον Οδυσσέα, στο 60 Minutes. «Και ο τρόπος με τον οποίο θέλει να τις διηγηθεί είναι απίστευτα φιλόδοξος. Σε αυτή την περίπτωση, ήθελε να τη γυρίσει εξ ολοκλήρου σε IMAX, κάτι που δεν είχε γίνει ποτέ πριν».

Η ταινία θα κυκλοφορήσει στις ελληνικές αίθουσες στις 16 Ιουλίου.