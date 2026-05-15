Οι οντισιόν για τον επόμενο Τζέιμς Μποντ γίνονται από τη γνωστή casting director του Game of Thrones και του Star Wars.

Η αναζήτηση του επόμενου Τζέιμς Μποντ -επιτέλους- ξεκίνησε και επίσημα, σύμφωνα με το Variety.

Τα Amazon MGM Studios ξεκίνησαν τις οντισιόν για τον ρόλο του 007 τις τελευταίες εβδομάδες, με το στούντιο να επιστρατεύει τη Νίνα Γκολντ για να βρει τον ηθοποιό που διαθέτει την απαραίτητη γοητεία και τον αέρα, ώστε να αντικαταστήσει επάξια τον Ντάνιελ Κρεγκ στο ρόλο του θρυλικού χαρακτήρα που δημιούργησε ο Ίαν Φλέμινγκ.

«Η αναζήτηση του επόμενου Τζέιμς Μποντ έχει ήδη ξεκινήσει», αναφέρει η δήλωση των Amazon MGM Studios. «Αν και δεν σκοπεύουμε να σχολιάσουμε συγκεκριμένες λεπτομέρειες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής ηθοποιών, ανυπομονούμε να μοιραστούμε περισσότερα νέα με τους θαυμαστές του 007 μόλις έρθει η κατάλληλη στιγμή».

Αν και η Γκολντ δεν έχει κάνει κάποια δήλωση σχετικά με την εμπλοκή της στο πρότζεκτ, έγκυρη πηγή επιβεβαιώνει τη συμμετοχή της, η οποία είναι απολύτως λογική. Η Γκολντ διαθέτει μεγάλη εμπειρία και κατανοεί απόλυτα τις πολυπλοκότητες των μεγάλων κινηματογραφικών σειρών. Επίσης, είναι γνωστή κυρίως για τη συμβολή της στη διαμόρφωση του κόσμου του Westeros στην επική σειρά «Game of Thrones» του HBO. Στα πρότζεκτ της περιλαμβάνονται η σειρά του Netflix «The Crown», καθώς και πέντε ταινίες της σειράς «Star Wars». Στην τελευταία αυτή δουλειά, επέλεξε την Daisy Ridley για τον ρόλο της Rey στην ταινία «The Force Awakens». Ακόμα, ήταν εκείνη που επέλεξε το καστ στις ταινίες «Les Misérables», «The Martian» και «Conclave» και ήταν υποψήφια για Όσκαρ για τη δουλειά της στην ταινία «Hamnet» το 2025 — το πρώτο έτος που η Ακαδημία απένειμε βραβείο για το κάστινγκ.

Η επόμενη ταινία Τζέιμς Μποντ θα έχει σκηνοθέτη τον Ντενί Βιλνέβ του «Dune» και σεναριογράφο τον Στίβεν Νάιτ, δημιουργό της σειράς «Peaky Blinders».

Πολύ καιρό πριν ξεκινήσουν οι οντισιόν, υπήρχαν έντονες φήμες για το ποιος θα μπορούσε να φορέσει το σμόκιν του Μποντ, με ονόματα όπως ο Τζέικομπ Ελόρντι, ο Κάλουμ Τέρνερ και ο Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον να θεωρούνται φαβορί για τον ρόλο. Πηγές ανέφεραν επίσης, ότι η παραγωγή ήθελε ένα νέο και φρέσκο πρόσωπο για επόμενο Τζέιμς Μποντ, με τον Τομ Χόλαντ να θεωρείται πιθανός υποψήφιος.