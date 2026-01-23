Ο νέος υποψήφιος για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, ένα πραγματικό τέρας.

Ένα ακόμα όνομα μπαίνει δυναμικά στο παιχνίδι για τον επόμενο Τζέιμς Μποντ, σύμφωνα με τις φήμες. Ο ηθοποιός έλαβε μια υποψηφιότητα για Όσκαρ και αμέσως είδε τις μετοχές του να εκτοξεύονται με τη χάρη του να φτάνει μέχρι και στον επόμενο 007, στην πρώτη του εμφάνιση υπό τον έλεγχο της Amazon MGM Studios – κάτι που πολλοί πιστεύουν ότι είναι η πιο επικίνδυνη αποστολή του εδώ και 60 χρόνια.

Ο λόγος για τον Τζέικομπ Ελόρντι, που είναι υποψήφιος Β' Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του τέρατος στο «Frankenstein» του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο στο Netflix και τώρα ετοιμάζεται να... ράψει το σμόκιν του 007, μιας και φέρεται να έχει μπει στο στόχαστρο της Amazon.

Οι τελευταίες φήμες κυκλοφόρησαν από δύο διαφορετικές πηγές. Αρχικά, το Showbiz 411 μοιράστηκε ένα ρεπορτάζ που αναφέρει ότι ο σκηνοθέτης του Bond 26, Ντενί Βιλενέβ, και οι παραγωγοί της ταινίας έχουν «συναντήσεις» με τον Ελόρντι, ο οποίος σύντομα θα εμφανιστεί μαζί με τη Μάργκο Ρόμπι στην εκδοχή της Έμεραλντ Φένελ για τα «Ανεμοδαρμένα Ύψη».

Παράλληλα με την παραπάνω φήμη, το World of Reel ανέφερε επίσης ότι η «έγκυρη πηγή» τους ανάφερε ότι ο Ελόρντι θεωρείται ένας από τους κύριους διεκδικητές για τον ρόλο του διάσημου πράκτορα.

Φυσικά, όλα είναι ανοιχτά και όλα στο τραπέζι, όπως το όνομα του φαβορί Κάλουμ Τέρνερ και έτσι θα είναι μέχρι να αποφασίσει η Amazon MGM Studios να κάνει μια μεγάλη δημόσια ανακοίνωση για την επιλογή του ηθοποιού που θα υποδυθεί τον επόμενο Μποντ.

Το μόνο σίγουρο είναι πως επειδή μιλάμε για ένα από τα μεγαλύτερα και πιο πολυαναμενόμενα καστ εδώ και χρόνια, δεν είναι κάτι που θα γίνει σιωπηλά και χωρίς τυμπανοκρουσίες. Η μεγάλη ανακοίνωση αναμένεται εντός του 2026, οπότε η αγωνία (και η περιέργεια) όσο περνάει ο καιρός μεγαλώνει.

Τα ονόματα που έχουν ακουστεί κατά καιρούς είναι του Χένρι Καβίλ, του Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον, του Ίντρις Έλμπα, του Τομ Χόλαντ και πολλών άλλων.

Γεγονός είναι πάντως, ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πραγματικές ενδείξεις για το ποιος αντικαταστήσει στον Ντάνιελ Κρεγκ και, πάνω απ' όλα, δεν υπάρχει επίσημη ένδειξη ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία επιλογής ηθοποιών για την ταινία. Αν μη τι άλλο, οι επίσημες δηλώσεις έχουν δείξει σαφώς το αντίθετο, με τον Βιλνέβ να κάνει λόγο για ένα «νεαρό και φρέσκο πρόσωπο» και να θέλει να βεβαιωθεί ότι έχει τον καλύτερο ηθοποιό για τον ρόλο με βάση την ταινία που θα κάνει και όχι με βάση έναν διαγωνισμό δημοτικότητας στο διαδίκτυο.