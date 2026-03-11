Το χρονοδιάγραμμα των αιτήσεων - Οι κρίσιμες ημερομηνίες κλήρωσης και εξετάσεων, τι να προσέξουν οι υποψήφιοι.

Την Πέμπτη 12 Μαρτίου ξεκινά η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία, Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία, Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία και Πειραματικά Σχολεία. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται σε ειδική ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων μέσω του συνδέσμου https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/ps-peis-es

Αιτήσεις εισαγωγής για Πρότυπα, Ωνάσεια και Πειραματικά Σχολεία: Βήμα βήμα η διαδικασία

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για την υποβολή των αιτήσεων έως και την Πέμπτη 26 Μαρτίου και ώρα 13:00. H είσοδος στην Υπηρεσία γίνεται με τους κωδικούς TAXISNET του γονέα ή κηδεμόνα ή άλλου προσώπου που έχει την επιμέλεια των μαθητών/τριών και υποβάλει την αίτηση. Με την ίδια μία (1) κοινή αίτηση, κάθε μαθητής/τρια μπορεί να είναι υποψήφιος/α σε έως δύο (2) Πρότυπα Γυμνάσια ή δύο (2) Πρότυπα Λύκεια, ένα (1) Δημόσιο Ωνάσειο Γυμνάσιο ή ένα (1) Δημόσιο Ωνάσειο Λύκειο, ένα (1) Πρότυπο Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο ή Γενικό Πρότυπο Εκκλησιαστικό Λύκειο και ένα (1) Πειραματικό Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο ή Λύκειο

Αν έχουν επιλεγεί ταυτόχρονα Πρότυπο ή Δημόσιο Ωνάσειο ή Πρότυπο Εκκλησιαστικό Σχολείο, δηλώνεται υποχρεωτικά η σειρά προτίμησης για τη φοίτηση στους παραπάνω τύπους σχολείων.

Από τις σχολικές μονάδες που έχουν δηλωθεί επιλέγεται υποχρεωτικά μόνο ένα (1) Πρότυπο ή Δημόσιο Ωνάσειο ή Πρότυπο Εκκλησιαστικό Σχολείο, στο οποίο ο/η υποψήφιος μαθητής/τρια επιθυμεί να είναι επιλαχών/ούσα.

Η ημερομηνία διεξαγωγής της δημόσιας κλήρωσης για εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία και της απόδοσης του τυχαίου Αριθμού Προτεραιότητας, για τη ρύθμιση των ισοβαθμιών στα Π.Σ., ΔΗΜ.Ω.Σ. και Π.Ε.Σ., είναι η Παρασκευή 24 Απριλίου.

Πότε οι εξετάσεις για Ωνάσεια και Πρότυπα Σχολεία και η κλήρωση για τα Πειραματικά

Η ημερομηνία διεξαγωγής της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων για εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία είναι το Σάββατο 25 Απριλίου. Στην ως άνω δοκιμασία οι μαθητές /τριες αξιολογούνται σε δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Δημοτικό Σχολείο ή το Γυμνάσιο κατά περίπτωση σχετικές με την κατανόηση κειμένων της ελληνικής γλώσσας και μαθηματικών εννοιών. Οι μαθητές/τριες δεν απαιτείται να μελετήσουν συγκεκριμένη ύλη για να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στην εν λόγω δοκιμασία. Ενδεικτικά θέματα για τη δοκιμασία μπορείτε να βρείτε εδώ

Η ημερομηνία διεξαγωγής της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων για εισαγωγή στα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία είναι επίσης το Σάββατο 25 Απριλίου, καθώς η διαδικασία εισαγωγής στα ανωτέρω Σχολεία πραγματοποιείται παράλληλα με τη διαδικασία εισαγωγής στα Πρότυπα Σχολεία. Στην ως άνω δοκιμασία οι μαθητές/τριες αξιολογούνται σε δεξιότητες σχετικές με την κατανόηση κειμένων της ελληνικής γλώσσας, μαθηματικών εννοιών και Θρησκευτικών που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Δημοτικό Σχολείο ή το Γυμνάσιο κατά περίπτωση. Οι μαθητές/τριες δεν απαιτείται να μελετήσουν συγκεκριμένη ύλη για να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στην εν λόγω δοκιμασία.

Η ημερομηνία διεξαγωγής της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων και γνώσεων για εισαγωγή στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία είναι η Κυριακή 26 Απριλίου. Με τη διαδικασία αυτή οι μαθητές/τριες αξιολογούνται σε γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Δημοτικό Σχολείο ή το Γυμνάσιο κατά περίπτωση σχετικές με την Ελληνική Γλώσσα και τα Μαθηματικά. Αντικείμενο της γραπτής δοκιμασίας (τεστ) είναι στοιχεία, τα οποία οι μαθητές/τριες ήδη έχουν επεξεργασθεί και γνωρίζουν από τη φοίτησή τους στο Δημοτικό Σχολείο ή το Γυμνάσιο κατά περίπτωση. Ως εκ τούτου, δεν ορίζονται συγκεκριμένες σελίδες εξεταστέας ύλης από τα σχολικά εγχειρίδια και οι μαθητές/τριες δεν απαιτείται να μελετήσουν πρόσθετη ύλη για να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στην εν λόγω δοκιμασία.