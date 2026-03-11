Ο διάλογος της Ζωής Κωνσταντοπούλου με τον Σταύρο Παπασταύρο.

Περίσσευαν, ας το πούμε έτσι, οι «καρδούλες» μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Σταύρου Παπασταύρου το πρωί στην επιτροπή παραγωγής και εμπορίου της Βουλής. Για λίγα λεπτά βέβαια, γιατί στη συνέχεια ακολούθησε καταιγισμός αντεγκλήσεων ανάμεσα στους δύο.

Πριν ξεκινήσουν λοιπόν να ανταλλάσσουν βολές, οι δυο τους επιδόθηκαν σε ρεσιτάλ αβρότητας. Αφορμή στάθηκε η καταγγελία της Ζωής Κωνσταντοπούλου για τις ανακοινώσεις Μητσοτάκη για τα πυρηνικά και φόντο του ενσταντανέ τα αυτοκολλητάκια του Τσερνόμπιλ που έγραφαν μεταξύ άλλων «Πυρηνική ενέργεια; Όχι ευχαριστώ».

Ο διάλογος τα λέει όλα...

Σταύρος Παπασταύρου: Δεν είπε για Τσερνόμπιλ (ο Μητσοτάκης). Είπε για SMRs.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δεν είπα ότι είπε για Τσερνόμπιλ.

Σταύρος Παπασταύρου: Αυτό είπατε. Ότι μεγαλώσατε με κάτι αυτοκολλητάκια για το Τσερνόμπιλ.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Είπα ότι μεγαλώσαμε στη δεκαετία του ‘80, εσείς είστε λίγο πιο μεγάλος…

Σταύρος Παπασταύρου: Δεν είμαι πολύ πιο μεγάλος…

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Πότε είστε γεννημένος;

Σταύρος Παπασταύρου: Ακούω την κριτική σας, αλλά μη με μεγαλώνετε κιόλας.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Πότε είστε;

Σταύρος Παπασταύρου: Πότε λέτε ότι είμαι;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Λέω αρχές του’ 70.

Σταύρος Παπασταύρου: Είμαι του 1967.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Από εμένα που είμαι το ’76 είστε πιο μεγάλος, αλλά δε σημαίνει ότι μάθατε σε αυτά τα δέκα χρόνια!

Η συνέχεια δεν ήταν τόσο… τρυφερή, καθώς η αναφορά Κωνσταντοπούλου στην κόρη του πρωθυπουργού άναψε φωτιές.

Σ.Σ.