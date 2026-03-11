Αφορμή, αποτέλεσαν οι αιχμές της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας για τον επαναπατρισμό της κόρης του πρωθυπουργού. «Αυτός που θέλει να πλασάρεται ως μεγάλος ηγέτης θα πάρει το ελικόπτερο και θα φύγει, όπως η κόρη του», είπε.

Μύλος η επιτροπή παραγωγής και εμπορίου της Βουλής, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να έρχεται σε ευθεία αντιπαράθεση με τον Σταύρο Παπασταύρου και να ανταλλάσει βαρείς χαρακτηρισμούς με τον Δημήτρη Μαρκόπουλο.

Αφορμή, αποτέλεσαν οι αιχμές της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας για τον επαναπατρισμό της κόρης του πρωθυπουργού. «Αυτός που θέλει να πλασάρεται ως μεγάλος ηγέτης θα πάρει το ελικόπτερο και θα φύγει, όπως η κόρη του», είπε προκαλώντας την έντονη αντίδραση του υπουργού Ενέργειας με αποτέλεσμα να ακολουθήσει ο παρακάτω διάλογος:

Σταύρος Παπασταύρου: Είναι αυστηρή η κριτική σας.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Είναι ενήλικη συγγενής του πρωθυπουργού.

Σταύρος Παπασταύρου: Μα εργαζόταν σε άλλη χώρα

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Και άλλοι άνθρωποι εργάζονταν και αγωνιούσαν για να επαναπατριστούν.

Σταύρος Παπασταύρου: Για ποιο πράγμα την εγκαλείτε; Έλληνας πολίτης είναι, πήρε τη σειρά της, επέστρεψε μαζί με τους άλλους. Είστε κατώτερη των περιστάσεων!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Είστε διορισμένος υπουργός με προϋπηρεσία στη Λίστα Λαγκάρντ. Αποκεφαλιστήκατε από τον πρωθυπουργό.

Σταύρος Παπασταύρου: Μη μιλάτε για τη σωματική μου ακεραιότητα. Δεν αποκεφαλίστηκα από κανέναν.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Καρατομηθήκατε.

Σταύρος Παπασταύρου: Όπως γίνεται στο Ιράν…

Η ένταση χτύπησε κόκκινο, όταν ο Δημήτρης Μαρκόπουλος κατήγγειλε της Ζωή Κωνσταντοπούλου για «χυδαία επίθεση στην οικογένεια του πρωθυπουργού». Ενδεικτική του κλίματος που επικράτησε η εξής στοιχομυθία:

Δημήτρης Μαρκόπουλος: Ακούσαμε μια χυδαία επίθεση στην οικογένεια του πρωθυπουργού. Είχαμε για μία ακόμη φορά ένα ρεσιτάλ παροξυσμού χωρίς όρια και αυτό δεν είναι επιτρεπτό. Φανταστείτε μία πολιτική αρχηγό σαν την κυρία Κωνσταντοπούλου να έπρεπε να διαχειριστεί μία κρίση στη Μέση Ανατολή, μία πολιτική αρχηγός που δεν μπορεί να ελέγξει το στόμα και τα νεύρα της. Δεν πρέπει να λέγεται Πλεύση Ελευθερίας το κόμμα σας, αλλά Πλεύση Ασυναρτησίας και Ασυδοσίας.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Αυτά τα επιτρέπετε κύριε πρόεδρε; Για αυτό δώσατε το λόγο; Για να γίνει χυδαία επίθεση; Για να γίνει αυτή η επίθεση;

Δημήτρης Μαρκόπουλος: Την ανακαλούμε στην τάξη, πραγματικά έχετε ξεφύγει κα Κωνσταντοπούλου.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δεν είστε σε θέση να ανακαλείτε στην τάξη κανέναν. Συνοδεύατε τον Γεωργιάδη μπουκάροντας στο νοσοκομείο της Νίκαιας για να τρομοκρατήσετε τους γιατρούς. Τα φασισταριά που μπουκάρανε εναντίον των εργαζομένων. Και χρησιμοποιούσατε αστυνομικούς με στρατιωτική περιβολή για να τρομοκρατήσετε εργαζομένους.

Δημήτρης Μαρκόπουλος: Το γέλιο το οποίο παράγετε με όλη αυτή την απαράδεκτη στάση σας. Το μόνο που σας αξίζει είναι το γέλιο μας.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Εμφανιστείτε ξανά στην Νίκαια να παριστάνετε το εξαπτέρυγο του άλλου φασίστα του Γεωργιάδη. Να τραμπουκίζετε γιατρούς.