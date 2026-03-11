Οι συμφωνίες αφορούν την παραχώρηση δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης και νότια της Πελοποννήσου.

Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας και της Ελληνικής Λύσης εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από την Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την κύρωση τεσσάρων συμφωνιών μεταξύ της Ελλάδας και της κοινοπραξίας Chevron – HELLENiQ Energy. Οι συμφωνίες αφορούν την παραχώρηση δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης και νότια της Πελοποννήσου.

Κατά της κύρωσης τάχθηκαν το ΚΚΕ, η Νέα Αριστερά και η Πλεύση Ελευθερίας, ενώ ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΝΙΚΗ επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση και την ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής, η οποία έχει προγραμματιστεί για αύριο, 12 Μαρτίου.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, χαρακτήρισε τις συμφωνίες «καθοριστικό βήμα για να τεθούν τα θεμέλια παραγωγής φυσικού αερίου στη χώρα». Όπως ανέφερε, η κύρωση των συμβάσεων διευρύνει σημαντικά τις θαλάσσιες περιοχές προς έρευνα και εκμετάλλευση και αυξάνει τις πιθανότητες εντοπισμού εμπορικά αξιοποιήσιμων κοιτασμάτων, μέσω ερευνών υψηλής τεχνολογίας και κόστους που, όπως σημείωσε, δεν θα επιβαρύνουν το ελληνικό Δημόσιο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι συμφωνίες συμβάλλουν στην ανάπτυξη τεχνογνωσίας στον τομέα των υδρογονανθράκων, προσελκύουν το ενδιαφέρον της διεθνούς ενεργειακής αγοράς και ενισχύουν τη γεωστρατηγική θέση της χώρας. Ο υπουργός τόνισε ακόμη ότι η παρουσία μεγάλων ενεργειακών εταιρειών στην περιοχή ενισχύει την ελληνική θέση έναντι του τουρκολιβυκού μνημονίου, καθώς πραγματοποιούνται επενδύσεις σε περιοχές νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι το ελληνικό Δημόσιο αναμένεται να αποκομίσει σημαντικά οικονομικά οφέλη, τα οποία εκτιμώνται μεταξύ 38% και 41% των κερδών σε περίπτωση εμπορικής αξιοποίησης των κοιτασμάτων. Όπως σημείωσε, η προοπτική ανάπτυξης του ενεργειακού τομέα μπορεί να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη, με παράλληλη τήρηση αυστηρών περιβαλλοντικών όρων.

Ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε επίσης ότι η ενεργειακή στρατηγική της χώρας στηρίζεται σε μια διαχρονική εθνική προσπάθεια, στην οποία –όπως είπε– συνέβαλαν και προηγούμενες κυβερνήσεις, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη προχωρά στην υλοποίηση του σχεδιασμού αυτού. Παράλληλα, δήλωσε ότι η Ελλάδα συνεχίζει να ακολουθεί μια ισορροπημένη ενεργειακή πολιτική με στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και ανθεκτικότητας της χώρας.