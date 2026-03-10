Εξηγήσεις για το συγκεκριμένο έγγραφο ζήτησε και ο Δημήτρης Μάντζος από το ΠΑΣΟΚ.

Σε σοβαρή καταγγελία περί ψευδορκίας του Μάκη Βορίδη στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε ο ΣΥΡΙΖΑ, κατά τη συζήτηση για το πόρισμα επιτροπής αναφορικά με το σκάνδαλο. Ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος κατέθεσε έγγραφο, το οποίο όπως υποστήριξε αποδεικνύει πως ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης είχε ενημερωθεί από τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρη Βάρρα για την εκτόξευση του εθνικού αποθέματος, ενώ στην εξεταστική όπως είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Μάκης Βορίδης είχε ισχυριστεί πως δεν είχε ενημερωθεί.

«Και όχι μόνο γνώριζε, αλλά το έγγραφο αυτό έδειχνε και κάτι άλλο. Έχει και 9 προτάσεις από τον κύριο Βάρρα για το πώς μπορεί να περιοριστεί η εκτόξευση του εθνικού αποθέματος. Πείτε αμέσως στον κύριο Βορίδη και ο κύριος Λαζαρίδης ότι έχει πιαστεί με τη γίδα στην πλάτη. Διότι ο κύριος Βορίδης υπέπεσε σε ψευδορκία στην Εξεταστική επιτροπή γιατί πολύ απλά είπε ότι ουδέποτε είχε λάβει ενημέρωση από τον κύριο κ. Βάρα για το τι συμβαίνει με το εθνικό απόθεμα», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μεϊκόπουλος.

«Μετά από αυτό, νομίζω ότι πρέπει να γίνει άμεσα αποδεκτή η πρόταση σύσσωμης της αντιπολίτευσης για διενέργεια προανακριτικής επιτροπής για τη διερεύνηση ποινικών ευθυνών και για τον κ. Βορίδη και για τον κ. Αυγενάκη. Είναι ντροπή αυτό που συνέβη να ορκίζεται ένας υπουργός, ένας υπουργός μέσα στην Εξεταστική Επιτροπή και αμέσως μετά να λέει τόσο εύκολα ψέματα. Πάρτε τώρα αμέσως την ευθύνη. Αλλιώς σας θεωρούμε συνυπεύθυνους σε μία απίστευτη ψευδορκία όχι μόνο μέσα στην Εξεταστική επιτροπή, αλλά ενώπιον όλου του ελληνικού λαού», πρόσθεσε.

Εξηγήσεις για το συγκεκριμένο έγγραφο ζήτησε και ο Δημήτρης Μάντζος από το ΠΑΣΟΚ.

Η απάντηση Βορίδη

Λίγο αργότερα ο Μάκης Βορίδης εισήλθε στην αίθουσα της Ολομέλειας και άφησε να εννοηθεί πως βλέπει για πρώτη φορά το συγκεκριμένο έγγραφο, ζήτησε να αναζητηθεί αν υπάρχει στο πρωτόκολλο του υπουργείου ενώ τόνισε πως οι προτάσεις του εγγράφου, υλοποιήθηκαν από τον επόμενο πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Παππά, με τη δική του σύμφωνη γνώμη.

Ειδικότερα, ο κ. Βορίδης απάντησε τα εξής: «Θα έπρεπε στην Ολομέλεια να προξενεί μια απορία. Πέντε μήνες μιας διαδικασίας, 20000 σελίδες εγγράφων, 76 μάρτυρες, κατάθεση Βάρρα, υπόμνημα Βάρρα 700 σελίδων και μέχρι σήμερα αυτό το έγγραφο δεν έχει κατατεθεί; Δεν δημιουργεί μια απορία; Πάντως δεν θα έπρεπε όλοι να το αντιμετωπίσετε με επιφύλαξη; Γιατί συμβαίνει ενώ περαίωσε τις εργασίες της η εξεταστική; Κάνω σκέψεις.

Αν ο κ. Βάρρας για τα ζητήματα αυτά έχει ερωτηθεί, ενημέρωσε για τα θέματα αυτά τον υπουργό; Και απάντησε αρνητικά. Πως ξαφνικά τώρα προκύπτει το ζήτημα αυτό; Διότι το επόμενο ερώτημα που ανακύπτει για το έγγραφο που βλέπω σήμερα όπως και εσείς, είναι να αναζητήσει αν υπάρχει στο πρωτόκολλο του υπουργείου. Σας διαφεύγει, ότι περί αυτού του θέματος, μάρτυς στην επιτροπή ερωτήθηκε. Και γιατί; Διότι η κ. Ρέππα σας ενεχείρισε έγγραφο στην επιτροπή με το οποίο αυτά που διαλαμβάνει το συγκεκριμένο ως προτάσεις τα λέει στο Βάρρα και ερωτήθηκε μα τι απέγινε.. Εδώ υπάρχουν προτάσεις υπηρεσίας να ληφθούν μέτρα για αντιμετώπιση εκτόξευσης αιτήσεων. Τα μέτρα αυτά κατέθεσε εγώ ότι ουδέποτε τα έλαβε, στην κατανομή που έκανε όταν έπρεπε να γίνει το αντίστοιχο συμφωνώ.

Στην επιτροπή αποκαλύφθηκε ότι όχι μόνο δεν έκανε τέτοια πρόταση, αλλά αντιθέτως πρότεινε να εφαρμοστεί η πρόταση του ‘19. Και εν συνεχεία σημαντικό τμήμα προτάσεων που υπάρχουν στο έγγραφο ενσωματώθηκαν στην πρόταση που έκανε ο κ. Παππάς για την κατανομή του ‘20 και στην οποία έχω συμφωνήσει εγώ. Κατ’ αποτέλεσμα αυτό το έγγραφο και τα μέτρα που προτείνει έχουν ήδη ληφθεί. Αρα η νευρικότης που υπάρχει; Σε αυτούς που μετα ταύτα μετά την ολοκλήρωση εξεταστικής, επειδή κάτι δεν τους πήγε καλά πρέπει να έρθουν τελευταίο λεπτό να ανασύρουν κάτι έτσι ώστε να μην υπάρξει έλεγχος της εξεταστικής. Είμαι βέβαιος ότι δεν θα παραπλανηθείτε».