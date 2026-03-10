Η προσφορά ισχύει μέχρι και τις 15 Μαρτίου 2026, για κάθε αγορά tablet αξίας 199€ και άνω και laptop αξίας 499€ και άνω.

15% επιστροφή της αξίας των αγορών τους σε ευρώ (cashback) κερδίζουν οι καταναλωτές που θα αποκτήσουν tablet ή και laptop με κάρτα payzy στα καταστήματα της COSMOTE TELEKOM και ΓΕΡΜΑΝΟΣ σε όλη την Ελλάδα, αλλά και στα cosmote.gr και germanos.gr. Η προσφορά ισχύει μέχρι και τις 15 Μαρτίου 2026, για κάθε αγορά tablet αξίας 199€ και άνω και laptop αξίας 499€ και άνω.

Οι καταναλωτές μπορούν να επιλέξουν το tablet ή το laptop που επιθυμούν για να απολαύσουν το αγαπημένο τους περιεχόμενο, να εργαστούν, να διασκεδάσουν ή να εκπαιδευτούν, μέσα από μια ευρεία γκάμα κορυφαίων κατασκευαστών, σε διάφορα σχέδια και με προηγμένες λειτουργίες. Επιπλέον, λαμβάνουν 3 χρόνια δωρεάν εγγύηση για αγορά tablet και 4 χρόνια για αγορά laptop.

Ενδεικτικά, μπορούν να βρουν:

το APPLE iPad 11th Gen WiFi 128GB , με οθόνη Liquid Retina 11'', επεξεργαστή Α16, και εμπρόσθια κάμερα 12MP στα 398,99€ και να κερδίσουν επιπλέον επιστροφή 59,85€ payzy cashback.

τo αποκλειστικό LENOVO Idea Tab 11’’5G 8/256GB μαζί με Θήκη + Pen , με οκταπύρηνο επεξεργαστή MediaTek και τετραπλά ηχεία με Dolby Atmos, στα 309,9€ και να κερδίσουν επιπλέον επιστροφή 46,49€ payzy cashback.

το LENOVO IdeaPad Slim 3 , με οθόνη FHD Anti-Glare 15.6'', επεξεργαστή AMD Ryzen 5 7520U, μνήμη RAM 16GB και σκληρό δίσκο 512GB SSD, στα 599€ και να κερδίσουν επιπλέον επιστροφή 89,85€ payzy cashback.

το APPLE MacBook Air 13'' , με πανίσχυρο δεκαπύρηνο επεξεργαστή M4, μνήμη RAM 16GB και σκληρό δίσκο 256GB SSD, στα 999€ και να κερδίσουν επιπλέον επιστροφή 149,85€ payzy cashback.

Για να επωφεληθούν από την προσφορά οι καταναλωτές χρειάζεται να έχουν εγγραφεί στην εφαρμογή payzy και κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, να χρησιμοποιήσουν είτε την virtual χρεωστική payzy Visa κάρτα τους –εκδίδεται στο payzy app και προστίθεται στο digital wallet του κινητού (google pay & apple pay)- είτε την φυσική payzy Visa κάρτα τους.