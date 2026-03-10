H κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου όπως κάθε Τρίτη θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι της Allwyn Hellas στο Youtube, στις 19:00.

Το ποσό των 2.230.000 ευρώ κληρώνει απόψε το Λαϊκό Λαχείο μετά το 8ο τζάκποτ, που σημειώθηκε στην κλήρωση της προηγούμενης Τρίτης.

Η κλήρωση όπως κάθε Τρίτη θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι της Allwyn Hellas στο Youtube, στις 19:00.

Στην κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου της Allwyn την περασμένη Τρίτη, τυχερός λαχνός αναδείχθηκε ο 72176, σειρά η 4η και στοιχείο το Δ.

Ο αριθμός 72176 σε όλες τις σειρές εκτός από τις 3η, 4η και 5η και στοιχεία Α - Ε κέρδισαν από 15.000 ευρώ ενώ 5.000 κέρδισε ο αριθμός 32073 σε όλες τις σειρές.

Επίσης, από 1.000 ευρώ κέρδισαν οι λαχνοί: 2868, 8046, 14933, 19150, 22299, 39220, 47989, 64116 και 66900.